Lluvias se ensañan con las víctimas del “Félix”

Una comisión, en representación de cuarenta comunidades del Triángulo Minero, clama por la ayuda que nunca les llegó después del huracán Félix, y que ahora necesitan más que nunca por las torrenciales lluvias que nuevamente están azotando esa zona de la Región del Atlántico Norte.



“Las mujeres están pariendo bajo los árboles, y lo que más urgentemente necesitamos es un techo. Pues lo único que tenemos son pequeñas champas de plástico”, aseguró Gregorio Amador, de la comunidad Karpato, a 30 kilómetros de Rosita, al solicitar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, interceda, para que las autoridades gestionen la ayuda necesaria.



Por su parte, Noel Rodríguez señaló que la poca ayuda que llegaron a recibir en algunas comunidades no fue constante, y en cierta ocasión lo recibido para un mes se redujo a 25 libras de queso y un quintal de azúcar para 202 personas. Además, a quienes les entregaban arroz no les daban frijoles, y al que le daban azúcar no tenía maíz. Pero en Rosita había gente no damnificada a la que entregaron alimentos que después vendían.



Benefician a allegados

Los comunitarios también señalaron que uno de los grandes problemas fue que después del huracán Félix, el censo realizado fue incompleto, ya que muchas de las comunidades en el interior no fueron tomadas en cuenta, por lo cual alegaron que quien no estaba en la lista no recibiría nada.



“Así, quienes eran amigos o fueran del partido gubernamental, aunque no fueran damnificados, recibían alimentos, mientras a los verdaderos necesitados no les daban nada. Queremos que el gobierno central se entere de que estamos siendo marginados y de que ni una hoja de zinc nos han dado para cubrirnos de las lluvias iniciadas hace un mes”, dijo Gabriel Flores Herrera.



Entre las comunidades afectadas están: Risco de Oro, Santa Lucía, San Marcos de Fátima, El Paraíso, Karpato, Sector Minero, San Agustín Kukalaya, El Guapotal, La Estrella, Buena Esperanza 1, Sector 2, Camawas, El Golfo, Unaguacito Central, El Rosario, Buena Ventura Kukalaya, San Pedro de Kukalaya, Unawas de los Ángeles, San José de Kukalaya 1, Oconwas Central, Santa Fe 1 y 2, San Antonio de Oconwas 1 y 2, California y Unión Santa Fe, entre otras.



Autoridades se lavan las manos

Norwin Solano, abogado del Cenidh, expresó que ante los planteamientos de esta comisión comunal, se comunicaron con el gobernador Reinaldo Francis, Coordinador Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte, quien señaló que el presidente del Consejo Regional atendió la problemática, firmó un acuerdo con los damnificados y asumió el compromiso de entregar motosierras y combustible a los demandantes.