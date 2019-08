Ineter:“situación normal del invierno” Edgard Barberena

04 Junio 2008 |

12:11 p.m. |







La Dirección de Meteorología del INETER informó que no hay reportes de algún sistema que vaya a generar lluvias fuertes, sino que se mantiene la situación normal del invierno.



Las lluvias que se han producido esta semana son producto de una zona de convergencia intertropical, lo que es algo normal durante la época de invierno, dijo a EL NUEVO DIARIO el especialistas en metereología del INITER, Javier Jiménez.



“Estamos en una época lluviosa y eso no es nada extraño en el trópico y si no llueve en la mañana llueve por la tarde lo que es propio de la geografía nuestra y en algunos casos nos acompañan las ondas tropicales que traen lluvias”, expresó el pronosticador.



Agregó que el mal tiempo generalmente se localiza entre Panamá y Costa Rica en determinado momento por lo que nos afecta la parte sur de Nicaragua y en otros casos se localiza costero al litoral pacífico lo que produce lluvias en la región del pacífico.



Con respecto a la onda tropical número 5, el pronosticador comentó que se esperaba que la misma se desplazara en horas de la noche de este miércoles o por la madrugada del jueves.



Jiménez mencionó que esa onda tropical es normal, tiene su nubosidad a su paso y va de viaje. Las ondas tropicales nacen del lado de Africa y se desplazan de este a oeste llegando así al Caribe, provocando lluvias.