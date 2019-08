D’Escoto presidirá por un año Asamblea ONU

Un sacerdote católico nicaragüense y ex canciller sandinista, Miguel D’Escoto Brockmann, fue electo este miércoles presidente de la Asamblea General de la ONU para la 63ª. sesión anual que se inicia en septiembre en Nueva York, donde llamó a “democratizar” el organismo.



“Nuestras naciones deben estar unidas en la lucha para democratizar a la ONU, unidas en su determinación para preservar el mundo para las generaciones futuras y presentes”, dijo D’Escoto tras ser electo.



“Los vientos de la unidad están soplando más fuerte que nunca al sur del Río Grande”, dijo el ex ministro sandinista, en referencia a la gran mayoría de gobiernos progresistas que accedieron al poder por las urnas en América latina. La elección tuvo lugar por consenso de los 192 Estados miembros en la gran sala de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.



Esperanza en gobierno de EU



En rueda de prensa posterior, D’Escoto dijo esperar que el próximo gobierno de Estados Unidos mejore las relaciones de la superpotencia con el resto del mundo.



“Algunas de sus políticas han vuelto difíciles las relaciones”, dijo. “En la medida en que esas políticas cambien, la imagen (de Estados Unidos en el mundo) va a cambiar”, agregó.



El ex canciller centroamericano lanzó, además, un llamado a una lucha mancomunada para erradicar el hambre y la pobreza, sin dejar de proteger el medio ambiente.



“Sin paz, resultado de la solidaridad, el mundo no podrá ser salvado y seguirá hundiéndose en el lodo del egoísmo, del individualismo y de la indiferencia, que llevó a algunos a gastar en objetos de lujo y de guerra, mientras otros languidecían en el abismo de una pobreza abyecta”, dijo.



Según D’Escoto, “la solidaridad es esencial para asegurarnos que alcanzaremos nuestros objetivos comunes, pero siempre respetando la diversidad de nuestros intereses nacionales”.



D’Escoto, de 75 años, reemplaza en el cargo al diplomático y ex ministro macedonio Srgjan Kerim.



Cargo anual



El cargo de presidente de la Asamblea General se atribuye anualmente por rotación entre los diferentes grupos geográficos representados en la ONU. D’Escoto fue presentado por consenso por el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac).



Nacido en Los Ángeles (California), D’Escoto es hijo de un diplomático nicaragüense. Tras ser ordenado sacerdote de la orden Maryknol, se dedicó luego a la política. Miembro del Consejo Mundial de Iglesias, fue simpatizante de la teología de la liberación.



D’Escoto fue canciller de Nicaragua durante el primer gobierno sandinista, de 1979 a 1990. Actualmente es asesor del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.