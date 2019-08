Quieren soltar a narco con tácticas dilatorias

Bluefields / RAAS

Este martes, la jueza de distrito de juicios de Bluefields, Hellen Lewin, volvió a suspender el juicio contra el colombiano Luis Alfonso Pineda Cadavid, quien enfrenta cargos por asesinato atroz en perjuicio de los agentes Ruth González, Róger Villachica, Johnny Dometz y Juan José Fúnez.



También se le imputa un homicidio frustrado contra la oficial Ana Estela Valderrama, única sobreviviente de la masacre perpetrada por supuestos sicarios colombianos en la delegación policial de esta ciudad caribeña, por encargo de narcotraficantes en 2004.



Este juicio se realizaría el lunes 19 de mayo, pero fue suspendido por solicitud del Ministerio Público, porque un fiscal especial del área de Crimen Organizado, quien asumiría la acusación, no pudo llegar a Bluefields por la huelga del transporte.



Sin embargo, en esta ocasión, Lewin se vio forzada a cancelar la audiencia por la ausencia del abogado de Pineda Cadavid, George McKelroy. “Él abandonó la causa injustificadamente, por eso reprogramaré el juicio dentro de 15 días y he nombrado como defensor de oficio al licenciado César Gómez”, indicó la judicial.



Gastos excesivos

La juez Lewin asegura que McKelroy envió una solicitud de suspensión del juicio aduciendo que tenía problemas de salud y que recibiría tratamiento de endodoncia. “Su ausencia es injustificada porque no presentó constancia de un médico, y la solicitud la hace para el 2 cuando el juicio sería el martes 3 de junio”, explicó.



Lewin dijo que el Poder Judicial ya había citado a los jurados coincidiendo con el fiscal regional Gerardo Suárez, quien se quejó por los enormes gastos en que ha incurrido el Ministerio Público para este juicio. “Trajimos 17 testigos y 14 de ellos son peritos de la Policía y del Instituto de Medicina Legal de Managua”, afirmó.



Tanto la juez Lewin como el fiscal Suárez anunciaron que interpondrán quejas ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia en contra del abogado McKelroy, quien respondió argumentando que él no trabaja para el Ministerio Público y el Poder Judicial, y que por tanto no tiene por qué darles gusto.



El fiscal Suárez considera que la defensa del colombiano Pineda Cadavid está jugando una táctica dilatoria. “Las pruebas son de carácter científico, ya que se descubrió que una huella digital que se encontró en una botella de bebida gaseosa que estaba en el lugar de los hechos correspondía a la del inculpado, cuando Migración lo detuvo como indocumentado”, explicó.