No hay interés por los delitos sexuales

Retardo de justicia, revictimización y proteccionismo entre miembros del engranaje de las autoridades competentes, es la denuncia pública del Movimiento Contra el Abuso Sexual, MCAS, que integran diversos organismos no gubernamentales que abordan el tema de niñez. La psicóloga Lorna Norori, especialista en atención a mujeres abusadas sexualmente y parte del MCAS, señaló que la ruta jurídica presenta cada día más escollos para que las personas que acuden a esa instancia tengan acceso a justicia.



“Esta situación se observa en Jinotega, Matagalpa, León, Granada y Managua, donde tenemos juicios que son reprogramados constantemente, algunos hasta cinco veces y después de seis meses siguen en espera. Se necesita que haya atención clara, expedita y justa para la denuncia de los abusos sexuales que se presentan”, dijo, y agregó que hay cincuenta causas sobre delitos sexuales que no han tenido buena respuesta.



La especialista indicó que están apelando a que el protocolo de atención que dicta la Corte Suprema de Justicia para los delitos sexuales sea aplicado en toda su efectividad desde los términos éticos y de administración de justicia, que cada instancia cumpla con su papel y no se siga revictimizando a las niñas, niños y adolescentes abusadas.



Efectos de la retardación de justicia

Karla Olivares, en representación de la organización Dos Generaciones, expresó que ellas llevan diversos casos, y han notado que la retardación de justicia está influyendo negativamente en la recuperación emocional de las víctimas de abuso sexual.



Sobre esto comentó que además de crear impunidad, también se crea desconfianza en el sistema de justicia en los y las menores de edad, que se sienten en indefensión, exponiéndolos a ser doblemente vulnerables a vivir otra situación de abuso.



“El problema de retardación de justicia es algo que ha ocurrido todo el tiempo, pero lo más alarmante es lo seguido que en estos momentos se presenta, creándose una constante en las reprogramaciones y que esto se justifique como una estrategia de la defensa para llegar al término de ley que establece que un acusado no puede ser detenido por más de tres meses antes de que se realice el juicio; además esto resulta desgastante para la víctima”, dijo.



Según el informe de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, en el primer trimestre del presente año se registraron un mil 97 denuncias por delitos sexuales, de las cuales el 57 por ciento de los casos involucra a niñas, niños y adolescentes. Esto establece un promedio de 12 delitos de abuso sexual por día en el período señalado.



Entre las demandas específicas expuestas al Ministerio Público, sobresale que en las delegaciones de Granada no se facilita la información existente en el expediente policial, negando el derecho a la víctima y sus familiares a conocer los avances del proceso investigativo, retardando o impidiendo que se acuse al presunto abusador.



En denuncias de delitos sexuales, la Policía Nacional no está realizando las inspecciones debidas en los lugares de los hechos, reduciendo la investigación a las pruebas de valoraciones médicas, psicológicas y testificales, desestimando otras pruebas. La inadecuada investigación trae como consecuencia que el Ministerio Público no acuse a los abusadores.



Según las representantes de MCAS, cuando el presunto abusador es funcionario de la Policía Nacional existe complicidad institucional y las denuncias no son investigadas debidamente, evitando que lleguen al Ministerio Público y se constituya la acusación.



Damaris Martínez, representante de la organización Aguas Bravas, comentó que hay una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia, y siente que el problema es también estructural y de falta de conciencia social ante el abuso sexual.



“Exigimos la creación de tribunales especiales y de gente especializada para que los niños y las adolescentes no tengan que estar expuestos al público narrando situaciones muy difíciles de revivir”, señaló.



Piden castigo para fiscal

Mientras tanto, miembros de la Comisión Territorial de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual del departamento de Jinotega, y familiares de víctimas de violencia, clamaron justicia ante las autoridades judiciales de Jinotega, para que se haga justicia en el caso en que está involucrado el ex fiscal auxiliar Gabriel Cifuentes.



“No a la impunidad, queremos justicia”, era la exclamación de los miembros de la Red y familiares del joven a quien llaman “Arnoldo”, quien a finales de diciembre del año pasado sufrió abuso sexual.



Los demandantes se mantuvieron en las afueras del edificio del Complejo Judicial donde estaba previsto el juicio, el que a última hora fue suspendido a petición de la defensa, por lo que surgieron varias acusaciones contra el juez Róger Morales O’Connor de parcializarse con el victimario.



Brenda Alvallero, abogada acusadora, dijo que el juez debe ser garante del debido proceso y evitar estar emitiendo criterios con relación a la causa. “Él mismo dijo que las pruebas se producen en juicio y es con las pruebas que se les va a demostrar la responsabilidad del funcionario público acusado por el delito de violación”, señaló.



Alvallero atribuyó a la suspensión del juicio a tácticas dilatorias para retrasarlo lo más que se pueda, ya que fue el juez defensor el que hizo la petición de la postergación del mismo.



Por su parte, el juez Morales O’Connor negó parcialización, y dijo que el juicio se pospone para el 9 de julio. “Aquí ambas partes estuvieron de acuerdo, no hubo ninguna objeción en la suspensión y yo me apego a lo que dice la ley”, argumentó Morales.