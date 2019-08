Comunidades presionan a empresarios pesqueros

PUERTO CABEZAS

Líderes de 17 comunidades que se ubican a lo largo del litoral norte del municipio de Bilwi, desde la comunidad de Tuapí hasta Cabo Gracias a Dios, decidieron no permitir que ninguna empresa pesquera regrese a aprovechar los recursos marinos si no establecen contratos laborales y seguros con los buzos y demás trabajadores que de forma artesanal se desempeñan en el área de los Cayos Miskitos.



Los anterior fue dado a conocer en una reunión sostenida en el auditorio de la alcaldía municipal, donde fueron convocados los empresarios Danna Downs, de la empresa Promarnic, y Alejandro Pereira, de la empresa Mar Azul, los que dependen en gran parte de la producción de los Cayos. Los concejales regionales Noman Hendy, Salvador Fermín y Ralstan Morris, junto a la alcaldesa Elizabeth Henríquez, plantearon a los empresarios la decisión de las comunidades en la asamblea celebrada el pasado fin de semana en la comunidad de Ninayari, Sandy Bay.



Entre las principales demandas de las comunidades está que todos los trabajadores artesanales expuestos a accidentes y muertes tengan un seguro y contrato laboral tomando en consideración que varias empresas que trabajaban en los Cayos con intermediarios, dieron las espaldas a los familiares de los muertos cuando el huracán Félix.



El argumento de los empresarios en esa ocasión fue que ellos no tenían ningún contrato con esas personas, y, por lo tanto, no podían pagarles nada. Salvador Fermín, concejal regional electo por la circunscripción de los litorales, fue categórico al decir que las demandas de las comunidades estaban enmarcadas en lo que respecta a la Ley de Pesca, y, por lo tanto, no había mucho que discutir, sino hacer cumplir las leyes.