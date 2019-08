PGR refirma deuda del Hotel Barceló Montelimar

05 Junio 2008 |

El estado a través de la Procuraduría General de la República, PGR, aseguró que se debe resarcir lo que le pertenece, por el supuesto incumplimiento de contrato de escritura pública firmado por Hotel Barceló Montelimar, suscrito en 1993, y que se venció en mayo de 2006, por lo tanto existe una deuda de casi tres millones de dólares.



El Procurador expresó que si el grupo Barceló no quiere pagar, el estado prepara los mecanismos necesarios para hacerlos cumplir.





El grupo Barceló informó a 11 noticias la semana pasada que no adeuda nada al Gobierno, porque el precio de compra en tres millones de dólares se hizo en base al precio fijado por una empresa consultora. El precio fue pagado y por tanto considera las acciones carentes de legalidad.



El Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) dijo que se deben seguir los mecanismos empleados por la PGR, para resolver el problema.



Salinas expresó que, pese al secuestro, el Hotel continúa funcionando, y que esto no tiene repercusión en el turismo.



Pero el diputado de la Comisión de justicia del parlamento Nacional afirmó que este problema sí afecta al sector turismo.



Y aunque el presidente ejecutivo de Intur cree que esta falta de seguridad jurídica no afecta el flujo del turismo, los empresarios ven los contrario, pues la Presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, informó que hasta el momento existe una fuga de casi 8 millones de dólares en inversión, y el estado dejaría de percibir más de 1 millón y medio de dólares en concepto de impuestos.