Podrían exigir la devolución de Montelimar

El procurador General de la República, Hernán Estrada, no sólo insiste en que grupo Barceló adeuda casi dos millones de dólares por la venta de las instalaciones del hotel Montelimar, sino que dicha transacción fue “lesiva” para el Estado nicaragüense porque no fue a un precio justo.



Asimismo dijo que están abiertos a negociaciones con los representantes del grupo español incluso a que se pague lo reclamado de manera extrajudicial para no entrar en un desgaste en los tribunales, pero de no ser así la Procuraduría exigirá la devolución del hotel.



Actualmente existe un embargo preventivo contra el hotel Montelimar. La demanda del Gobierno se basa en que aún cuando se pagaron 3 millones de dólares por la propiedades que incluyó habitaciones, aeropuerto y terreno, no se cumplieron las cláusulas del contrato.