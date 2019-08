“Matanza fue pulcra”

“Actuación de Policía y del Ejército en esas zonas es normal, porque van sobre drogas y tiene que haber muertos y todo lo demás, porque son lugares de difícil penetración”. Recibió informe oficial, y aunque hay varias versiones, dice que no tiene por qué dudar de la brindada por ambas instituciones. Afirma que procedimientos del Código Procesal Penal (CPP) para allanamientos no incluye toda Nicaragua

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, dijo que no hay por qué asustarse de que a diario la Policía y el Ejército mantengan vigilancia que no está bajo ninguna autorización específica especial, en zonas inhóspitas del interior del país, donde tiene que haber muertos en los operativos.



Martínez enmarcó en ese contexto el operativo realizado entre la Policía y el Ejército en la finca El Encanto, donde realizaron un allanamiento sin orden judicial que terminó en la muerte de tres trabajadores de los dueños de la finca.



Para Martínez, la actuación de la Policía y del Ejército en esas zonas es normal porque van sobre drogas, y tiene que haber muertos, incautaciones y todo lo demás, porque son lugares de difícil penetración.



No pone en duda versiones oficiales



Informó que recibió el informe oficial de la Policía y del Ejército, y aunque hay varias versiones, no tiene por qué dudar de la brindada por ambas instituciones, que refiere que los muertos estaban en una hacienda de la persona que denunció sentirse amenazada de muerte, y a la vez tenía denuncia por abigeato, lo cual, a su juicio, significa que el ambiente no era tan pacífico.



Según Martínez, llegaron tres policías y tres miembros del Ejército a auxiliarlos, y al estar en la casa, un hombre de apellido Salazar, conocido como “El Millonario”, le disparó a uno del Ejército, y entonces los oficiales de Policía lo aniquilaron.



A continuación, Reyes, conocido como “El Chonquis”, agredió con un machete a otro del Ejército y éste disparó contra él y otro que se fugó y luego fue detenido.



Todo fue pulcro



Martínez afirmó que por lo inhóspito del lugar, los oficiales llegaron sin orden de captura, pero después se aplicó con pulcritud la ley, en la convalidación de la orden de captura.



Vale mencionar que un juez suplente de Bluefields convalidó la orden de captura después de seis días de que se allanó la casa sin orden judicial.



Los magistrados de la Sala Penal de la CSJ han sostenido en distintas sentencias que se debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP) para ejecutar los allanamientos, pero Martínez expresó que en esas zonas es otra cosa por las condiciones propias del lugar.