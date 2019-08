Reforma electoral para la próxima semana

Las reformas electorales para modificar el calendario de los comicios municipales serán aprobadas la próxima semana, según la agenda legislativa que ayer aprobaron los miembros de la Junta Directiva del Parlamento. La discusión y aprobación de la reforma a la Ley Electoral está prevista para el martes.



No se esperan mayores discusiones previas, sin embargo, los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, podrían expresar algunas inconformidades, particularmente por el representante de esta bancada en la comisión especial dictaminadora, Alejandro Ruiz, quien intentó presentar una moción para incluirla en el informe final y fue rechazada por el resto de miembros de la comisión.



Ahora son siete municipios



La reforma establece posponer las elecciones en siete municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, para el día 18 de enero de 2009. La moción de Ruiz pretendía establecer que “las elecciones tendrán lugar en todo el territorio nacional el primer domingo de noviembre... En caso de que el primer domingo de noviembre coincida con alguna fecha conmemorativa nacional, las elecciones podrán realizarse en el segundo domingo de noviembre”.



La moción no fue aceptada y el proyecto de reforma quedó tal como lo acordaron el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC.



En el caso de la RAAN, quedó fuera de la reforma el municipio de Waslala, por ser atendido en la práctica por el departamento de Matagalpa.



Texto de la reforma en el dictamen



La ley se denomina “Ley de adiciones al artículo tres de la Ley Electoral”.



Artículo 1. Se adiciona al final del primer párrafo del artículo tres de la Ley No. 311, Ley Electoral, la siguiente disposición:

“El Consejo Supremo Electoral, para garantizar el pleno ejercicio del sufragio, deberá depurar el padrón electoral”.



Artículo 2. Se adiciona después del primer párrafo del artículo tres de la Ley No.311, Ley Electoral, la siguiente disposición:

“Cuando el primer domingo del mes de noviembre coincida con los días uno y dos de noviembre, las elecciones se realizarán en el segundo domingo del mes de noviembre.



Por esta vez, las elecciones de autoridades municipales en los municipios de la Región Autónoma de la Costa Atlántica: Puerto Cabezas, Prinzapolka, Waspam, Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukukú se realizarán el día 18 de enero de dos mil nueve. El Consejo Supremo Electoral deberá proceder a la verificación del padrón electoral el día nueve de noviembre de dos mil ocho”.



Artículo 3. Se adiciona como párrafo final del artículo tres de la Ley Electoral la siguiente disposición:

“El Consejo Supremo Electoral deberá ajustar el calendario electoral y todas sus resoluciones y normativas a lo dispuesto en la Ley Electoral”.