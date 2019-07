Comerciantes protestan contra Fenosa

Decenas de comerciantes del mercado Oriental y pobladores del barrio “19 de Julio”, paralizaron por varias horas el tráfico vehicular en el semáforo del Ministerio de Defensa, en demanda por el restablecimiento del servicio eléctrico, luego que una cuadrilla de Unión Fenosa desmantelara una conexión ilegal que provocó un disparo en un circuito, lo que dejó sin energía a varios sectores aledaños.



Los comerciantes, junto a otras organizaciones civiles, marcharán hoy desde el mercado Oriental hasta las oficinas centrales de Unión Fenosa, para demandar el inmediato restablecimiento del servicio en ese centro de compras. La marcha saldrá a las nueve de la mañana desde la Iglesia El Calvario.



Varios de los protestantes, quienes prefirieron omitir sus nombres, aceptaron que en horas de la mañana de ayer realizaron una conexión ilegal para abastecer del servicio eléctrico al barrio “19 de Julio” y al mercado Oriental, ya que según ellos, Fenosa ha mantenido una actitud “chantajista y prepotente, porque ni quiere atendernos cuando vamos a las oficinas para que nos den luz, y lo único que nos dicen es que primero paguemos, cuando todo mundo sabe que desde agosto aquí no hay energía”.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, refirió que las personas que realizaron la conexión conocían que el circuito es priorizado, es decir, que alimentaba de energía al Hospital Bautista y a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Defensa, por lo que el fluido eléctrico se mantenía las 24 horas.



45 millones de córdobas en deuda



Katín precisó que sólo en el barrio “19 de Julio” se facturan en promedio 250 mil córdobas mensuales, y tienen un corte de energía por racionamiento de cinco horas. “De este barrio el 88 por ciento no paga, y en lo que va del año ya deben más de dos millones de córdobas”, aseguró Katín.



En el caso de los comerciantes del Oriental, dijo que tienen una deuda de más de 45 millones de córdobas desde 2005.



Añadió que en los últimos dos meses han facturado en ese centro de compras unos cuatro millones de córdobas, sin embargo admitió que ese lugar no tiene energía al menos nueve horas diarias, “porque la gente no quiere pagar”.



El gerente de Fenosa reveló que tienen registrados unos 7 mil clientes en el mercado Oriental, y existen unas cinco mil conexiones ilegales.



“Mucha de la gente que está en ese mercado tiene capacidad de pago, no es ningún asentamiento”, señaló Katín.



“Fenosa no cumplió acuerdos”



Hernán López, presidente de la Asociación General de los Comerciantes del Mercado Oriental de la Ciudad de Managua, Agcmocm, expresó a EL NUEVO DIARIO que si bien es cierto que el siete de junio pasado firmaron un acuerdo con Unión Fenosa para que se le garantizara el servicio a ese centro de compras, esta empresa ha incumplido, ya que según él, los comerciantes cumplieron con alcanzar la meta de pagar unos 800 mil córdobas.