Fiscalía alega competencia para acusar a tres militares

El doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, expresó que el caso de Nelson Urbina, muerto por miembros del Ejército en la comarca Mónico, en San Carlos, fue tipificado por el Ministerio Público como delito ordinario, pero los militares quieren llevar el caso a auditoria militar.



“Tenga confianza en que daremos seguimiento al caso. Lo tipificamos como asesinato y pelearemos por la competencia como delito ordinario”, dijo el fiscal a la madre de Nelson, María Félix Urbina, que acompañada por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se enteró de que hay intenciones del Ejército de enviar a los acusados a auditoria militar.



Para el 10 de junio está programada una audiencia especial donde se discutirán los alegatos militares. El Ejército dice tener un fuero especial por lo que quiere juzgar a sus miembros, pero la Fiscalía se opone porque esto es un delito ordinario y serán llevados a juicio.



Indicó que al comunicarse con el fiscal de Río San Juan, Maynor García, éste le informó que en el caso están involucrados tres miembros del Ejército. Dos de ellos están bajo prisión preventiva y uno recluido en la base militar “La Maravilla”. Los acusados son Daniel Martín Salinas Altamirano, Nelson Enrique López y Johnny Vladimir Cárcamo Ruiz.



“Este caso no es complicado como el de los civiles muertos en la hacienda ‘El Encanto’. La situación de Nelson Urbina está muy clara, y como había sustentación en el informe de la Policía, el fiscal al día siguiente presentó la acusación en el juzgado competente”, expresó el doctor Centeno.



Bayardo Izabá, Director Ejecutivo del Cenidh, señaló que hay una respuesta positiva de las autoridades en esclarecer el caso, además se platicó con la Fiscalía la posibilidad para que el Ejército asuma una indemnización para la madre del fallecido.



Brutalidad militar

debe terminar

Bayardo Izabá, Director Ejecutivo del Cenidh, expresó que con anterioridad contra el Ejército han recibido muy pocas denuncias, pero es preocupante el problema que se está viviendo actualmente.



“Lo que pasa es que donde no hay presencia de la Policía Nacional, el Ejército está asumiendo el control de la zona, lo que es ilegal. El problema es que están formados para ejercer otro tipo de función, por lo que al actuar como policías están violentando los derechos del civil”.



Al abordar al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, sobre la consecutividad de casos de civiles muertos por militares, dijo que como ciudadano le preocupa que estén sucediendo estos casos en el ámbito nacional y por eso están trabajando con mucha diligencia.



Por su parte Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos, considera que éstos pueden tratarse de casos aislados y no necesariamente de un comportamiento general del Ejército contra la población, y consideró necesario mayor capacitación de los miembros de la institución armada a la hora de tratar con los civiles.



Por otra parte, se quejó de que ni el Ejército ni la Policía Nacional le han pasado informe sobre la muerte de civiles en la hacienda “El Encanto”, lo que resulta una posición no respetuosa a las funciones que por ley se le atribuyen a la Procuraduría de Derechos Humanos.