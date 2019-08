LEÓN

La mortandad de peces, cangrejos, anguilas y jaibas en la reserva natural, Isla Juan Venado en el sector de Salinas Grandes y Las Peñitas en el municipio de León, mantiene preocupadas a las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), quienes en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) realizan planes emergentes de saneamiento en las costas del mar para evitar epidemias en las comunidades.



El trastorno en la fauna acuática es ocasionado por la falta de oxígeno debido al cierre repentino del canal que conduce hacia la bocana de Las Peñitas, pero además por el cambio del equilibrio ecológico tras el paso de Alma.



Para reabrir el cauce y permitir que las aguas circulen libremente, las autoridades del Comité Municipal del Medio Ambiente han solicitado financiamiento a la empresa privada para el alquiler de retroexcavadoras e iniciar los trabajos de apertura del cauce natural, mientras tanto los lugareños utilizan palas, baldes y carretas para colaborar.



De los 22 kilómetros que abarca la isla, únicamente se han saneado 15 en tres días, se ha retirado una gran cantidad de animales muertos, ramas de árboles y desechos sólidos.



Barrera arenosa

La Isla Juan Venado es una barrera arenosa paralela al litoral del Pacífico, que mide 18 kilómetros de longitud, con una anchura que varía entre los 30 y 250 metros. Hacia tierra firme está limitada por el estero Las Peñitas que se prolonga hasta juntarse con el estero La Garita, en Salinas Grande.



“El agua presenta una coloración oscura rojiza, fuerte olor a descomposición de materia orgánica, las especies marinas siguen muriendo por la falta de oxígeno”, aseguró Freddy Rivera, director de Áreas Protegidas del Marena.



Para evitar epidemias y brotes de enfermedades, las autoridades de salud cerraron el estero Las Peñitas, alertaron a la población a no introducirse a las aguas y a no consumir o comercializar productos marinos descompuestos.



Ciclo de 15 años

“Los productos hidrobiológicos están muriendo porque el oxígeno se encuentra por debajo de su estándar natural, las aguas permanecen estancadas y es difícil revertir este fenómeno natural que curiosamente se presenta cada 10 ó 15 años por una serie de condiciones de trastornos marítimos, corrientes y remolinos que lanzan los sedimentos de arena a la orilla del mar”, dijo Yeniree Álvarez, delegada departamental del Marena.



El pescador Miguel Ángel González expresó que “tenemos tres semanas de estar recolectando a las especies muertas para evitar mayor contaminación ambiental. Los pescadores y los negocios ya registramos pérdidas económicas, no hay turistas”.



Alma también afectó

El paso de la tormenta tropical Alma hace una semana ocasionó afectaciones incalculables a la reserva natural. Según el diagnóstico provisional elaborado por la UNAN-León, el 80 por ciento del mangle rojo sucumbió. También existe afectación en el 30 por ciento del bosque seco en donde se encuentra una amplia cantidad de especies nativas, frutales y forestales.



“Con el paso de la tormenta, la fisonomía de la isla no es la misma, se quebró el equilibrio ecológico, ya no hay sustrato para las especies de conchas negras, ni alimentación para miles de aves preciosas que emigran desde América del Norte y otras regiones del mundo. Ellas anidan en la isla anualmente como parte del proceso de reproducción”, expresó Salvador Ortega, especialista en asuntos biológicos y director del Comanejo de la Reserva Natural Isla Juan Venado en la UNAN-León.



Por su parte, Raúl Cruz, inspector departamental del Marena, afirmó que las pérdidas de pospárvulos, mangles rojos, angeli y otras especies de flora marina profundizará las afectaciones a las especies de conchas negras que se alimentan de los mangles, además, se verán afectadas otras especies de aves y lagartos, dijo.