Mafia de leguleyos despoja desde fincas hasta hijos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, calificó de alarmante las constantes actuaciones notariales falsas de personas que no son abogados y que con documentos falsificados están despojando de hijos, propiedades y herencias a ciudadanos de distintas partes del país.



Informó que últimamente han recibido, de distintas partes de Nicaragua, quejas y denuncias de funcionarios judiciales de que se están presentando documentos falsos emitidos, inclusive por jueces, con firmas falsificadas, con sellos obtenidos de manera ilegal, con los cuales se pretende tener niños y despojar de propiedades y herencias.



Martínez hizo pública la información durante la juramentación de testigos de notarios, realizada ayer, por considerar que es necesario alertar a la población de que a través de un instrumento falso se les puede despojar de su hijo, de su propiedad o de la herencia que puedan tener.



Informó que tienen más de 20 casos de los cuales seis están en la Fiscalía y en la Policía Nacional, porque hasta se libra ejecuciones de sentencias falsas, lo cual es grave, y motivo por el cual la CSJ pondrá un abogado para darle seguimiento y que no se queden estancados, sin darle importancia.



Abundan casos en Migración

El mayor número de casos, indicó Martínez, se han dado en casos de Migración y Extranjería, lo cual es preocupante, porque hay de por medio autorizaciones de salida de menores de edad.



Refirió que en noviembre de 2007, José García Cruz solicitó una autenticación de escritura de guarda y tutela, que le emitió Lorgio Vargas Fonseca, y al revisar en el registro de control de abogados y notarios se encontró que no es notario.



Otro caso es el de Armando José Mairena, en el caso de la compra venta de una propiedad con sus mejoras que hace Douglas Zepeda Talavera, quien no es notario público. En febrero recibieron una queja contra Domingo Santiago Calderón Chévez porque obtuvo de forma ilegal el sello de un abogado para casar a Pedro Antonio Sevilla y a Martha Lorena Betanco, refirió Martínez.



Citó la queja contra Héctor Rafael Hernández de cesión de guarda de tutela, quien sin ser notario actuó en perjuicio de los concurrentes y, para colmo, indicó, llegó una queja donde una persona que se hizo pasar como juez suplente para hacer una ejecución de sentencia, en la que utilizó el sello de un juez de Managua.



Debido a toda esa situación, la CSJ hace la identificación de los notarios en las propias instalaciones de la Corte, porque antes entregaba la tarjeta y la persona iba a un laboratorio fotográfico y ahí hacían suplantaciones, y después aparecían como notarios personas que en realidad no lo eran, explicó Martínez.



Hizo un llamado a la ciudadanía en general a ser más cuidadosa al buscar los oficios de notarios para evitar caer en las manos de personas sin escrúpulos que se disfrazan de profesionales del Derecho.