Ex comandantes sandinistas apoyan huelga de Dora María

Tres ex comandantes sandinistas apoyaron el viernes la huelga de hambre que realiza la ex guerrillera Dora María Téllez en protesta por la supuesta intención de las autoridades electorales de no permitir la participación de su partido en las elecciones municipales de noviembre.



''Nos solidarizamos con la valiente lucha que ha emprendido Dora María Téllez por la defensa de la libertad, del derecho a elegir y sobre todo por el derecho a una vida digna para todos'', señalaron los ex comandantes Luis Carrión Cruz, Víctor Tirado López y Henry Ruiz en un pronunciamiento público.



Los tres ex dirigentes sandinistas visitaron a Téllez en su toldo levantado frente al Consejo Supremo Electoral, CSE, en el centro de esta capital y donde se leyó el pronunciamiento.



''Despertemos y unámonos a su lucha que es nuestra lucha. Reclamemos lo que es nuestro y reclamemos la esperanza para todos'', agregaron.



Téllez, de 61 años, disidente del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, inició su huelga el miércoles y desde entonces ha sido visitada y recibido el apoyo de opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.



Participó en el asalto al Palacio Nacional en 1978 junto con el célebre ex guerrillero Edén Pastora, (ahora aliado de Ortega) y fue ministra de Salud del régimen sandinista de la década de los años 80.



Los ex comandantes consideran que ''la iniciativa del CSE de despojar de personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista (MRS y del que Téllez es presidenta), al Partido Conservador y a dos partidos regionales costeños no tiene ninguna base legal, ni ética y constituye un grave golpe contra los derechos y libertades de todos los nicaragüenses, cualquiera que sea su filiación política''.



El Consejo informó en mayo que el MRS y otros tres partidos políticos estaban en proceso de revisión porque aparentemente no completaron los requisitos de Ley para participar en los comicios.