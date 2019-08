Productores lecheros denuncia robos de tierra

La Asociación Nicaragüense de Productores de Leche nicaragüense afirmó este viernes que grupos organizados se han adueñado de 300 propiedades en el campo en el último año.



Entre abril de 2007 hasta la fecha estos grupos se apoderaron de 300 propiedades, que totalizan cerca de 21 mil hectáreas, en diferentes puntos del país, declaró el dirigente de la Asociación, Leonel Agurcia, a medios locales.



"Pusimos la denuncia en la policía" pero "la policía no ha hecho nada", afirmó. Según Agurcia, estos grupos están integrados por ex miembros de extintos cuerpos de seguridad del gobierno, por ex combatientes de la ex contras y particulares.



Según los denunciantes, los favorecidos argumentan que las propiedades fueron adquiridas con autorización de la Procuraduría de Justicia y que las mismas pertenecieron en el pasado a productores que perdieron sus terrenos por deudas con el banco, versión que los perjudicados rechazan.