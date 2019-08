Una infamia laboral contra embarazadas

Las mujeres en estado de embarazo fueron las primeras víctimas de la retirada del país del consorcio de zonas Franca Nien Hsing Garment. Ayer, al menos 120 de estas mujeres se presentaron ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, Mitrab, para denunciar que han sido despedidas en masa.



Las afectadas dicen que la patronal no les ha dado explicaciones y fueron echadas sin recibir las prestaciones sociales a las que por ley tienen derecho.



“La ministra del Trabajo (Janet Chávez) tendría que ser la abogada de estas mujeres, porque nosotras como Movimiento ‘María Elena Cuadra’ no podemos seguir haciendo el trabajo que le corresponde a ella”, expresó Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres.



Ramos acompañó ayer a al menos 120 de estas mujeres, que afirmaron que los empresarios de la maquila maltratan a las embarazadas y las obligan a realizar trabajos denigrantes, como condición para no ser despedidas.



Johansy López Rivas, una trabajadora de 21 años y con seis meses de embarazo, relató que en las últimas semanas le han reducido en un tercio el salario con relación al salario mínimo.



“Nos anduvieron de línea en línea limpiando lámparas, y a varias compañeras no les quieren pagar ni el pre ni el post natal”, dijo afligida la afectada.



Según Ramos, por lo menos el 30 por ciento de casos de mujeres trabajadoras que se presentan en la organización, son casos de embarazadas denunciando la violación a sus derechos.



“Los dueños de la zona franca están haciendo un gran negocio con el gobierno, están dejando de lado los derechos de los trabajadores. Tenemos que ir a nivel internacional a denunciar estas anomalías. El Mitrab tiene que cumplir con su responsabilidad en atender a los trabajadores”, agregó Ramos.



Dijo que las trabajadoras que deciden ser madres ponen en peligro su situación laboral, pese a que el Código de Trabajo y diversos convenios internacionales ratificados por el país, prohíben a los patronos despedir a las mujeres en estado de gestación.



En el Mitrab, a pesar de que hubo una comisión que atendió a las mujeres, no hubo ningún funcionario que explicara cómo, si es el caso, van a apoyar a las mujeres.