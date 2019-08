“Ejército me dejó burlada”

María Félix Urbina, madre de Nelson Urbina, muerto a manos de miembros del Ejército, se quejó de la falta de sensibilidad del la dirección del cuerpo castrense, ya que hace tres días prometieron apoyarla con los gastos del sepelio de su hijo, sin embargo ahora no quieren atenderla.



Según la señora Urbina, en la reunión que junto a representantes de derechos humanos sostuvieron con el general de brigada Adolfo Zepeda, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, éste le dijo que si bien no podían darle la cantidad de dinero que solicitaba, le apoyarían en algo para cubrir algunos de sus gastos.



Siempre está en reunión

“Yo soy pobre, los soldados le quitaron la vida a mi hijo, y en la base militar lo dejaron tirado por horas, hasta que pude pedir prestado para alquilar una camioneta para ir a traer su cuerpo. Ahora nos dijeron que nos esperáramos, que le diéramos hasta el medio día del jueves que llamaría para concretar algo, pero nada”.



La dolida madre señaló que el oficial nunca llamó, y cuando se le va a buscar, los oficiales de la entrada siempre dicen que está en una reunión de la que nunca puede salir.



“Yo lo que pido de esta gente es que tengan corazón. Confié en su palabra, pero que el señor Zepeda me diga si su palabra vale o no. Si no, para irme de Managua, para llorar a mi hijo enterrado y pagar las deudas que me dejaron”, precisó.



El representante comunal Agustín Cristy, quien acompaña a la señora Urbina, expresó que si un general del Ejército no cumple, ¿a quién vamos a creerle?

Recuerdan guerra

“Nosotros no somos animales, somos humanos. Pero si ellos nos ven de esa manera, también nosotros los veremos igual en la montaña. Estábamos bien sin guerras, pero a eso parece que quieren empujarnos las autoridades”, señaló.



Cristy rememoró que en tiempos del dictador Anastasio Somoza, la guerra inició porque a los campesinos y a los pobres los trataban a como la guardia quería. “Recuerden: ¿dónde quedó la familia Somoza?, si así quieren, van a seguir ese camino. ¿Y de dónde inician los cambios? Desde los campesinos”.



Por otra parte, el vicepresidente comunal, Francisco Ramos, comentó que vienen desde la Región Autónoma del Atlántico Sur y han intentado entrevistarse con el cardenal Miguel Obando, quien preside la Comisión de Paz, para platicarle de la situación que están viviendo en las comunidades rurales, pero tampoco les ha atendido.



De manera extraoficial EL NUEVO DIARIO supo que el Ejército no puede ayudar en ninguna forma a la señora Urbina, pues legalmente puede representar que aceptan la culpabilidad del caso, y será sólo hasta que haya una resolución que las autoridades judiciales determinarán si se da o no una indemnización a la afectada.