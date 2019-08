Procurador en Upanic desvanece acusación

Representantes de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic) no pudieron presentar al Procurador General de la República, Hernán Estrada, la lista de 300 propiedades que un día antes denunciaron están tomadas en todo el país, con el amparo de instituciones del gobierno.



Un día antes, Leonel Agurcia, de la Asociación Nicaragüense de Productores de Leche, afiliada a Upanic, afirmó que los toma tierra actúan con la supuesta autorización de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Intendencia de la Propiedad.



Ante esas acusaciones, Estrada se presentó ayer a las instalaciones de Upanic para recibir la lista de casos en los que afirman actúan detrás la PGR y la Intendencia de la Propiedad.



“Vine a Upanic personalmente a enterarme y a recoger toda la información que fuera necesaria, relacionada a supuestas invasiones impulsadas por este Gobierno, y pude constatar que no existe tal denuncia masiva, lo que hay son problemas particulares que han sido originados por distintos problemas que nosotros hemos recibido”, dijo Estrada al salir de Upanic.



Afirmó que de ninguna forma las tomas de tierra responden a una política de este Gobierno de invadir propiedades privadas. “Yo venía porque me alarmé por el hecho de que había una lista de propiedades que habían sido invadidas por impulso de este Gobierno o del procurador, y vengo a recibir que no existe esta lista”. Reconoció que hay conflictos focales en varios lugares del país: en Chontales y El Rama que se han venido resolviendo; en Timal, en Tipitapa, en Chiltepe y en el área de Mateare.



Explicó que al Estado le compete tener el control de las tierras que le pertenecen, y en caso de los particulares, la responsabilidad es promover la propiedad privada, la posesión de lo privado, que no haya invasiones de tierra y un respeto absoluto.



Por su parte, Agurcia cambió su versión y dijo que lo que explicaron es que los toma tierras llegaban haciéndose pasar como que el procurador los enviaba, pero “nosotros no estamos asegurando que el Estado está a favor de las tomas de tierras, en ningún momento”.