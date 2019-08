Hoy sepultan al presidente BCIE

San Francisco, California

EL NUEVO DIARIO encontró profundamente consternada a la señora Rosa Solórzano Brautigam, quien reside en la ciudad de Pittsburg, condado de Contra Costa, al norte de San Francisco, y es una de las tres hermanas del fallecido Dr. Harry Brautigam, el nicaragüense que pereciera en el accidente del avión de Taca la pasada semana en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, Honduras.



“Estamos con el corazón destrozado, era nuestro único hermano, y las tres lo adorábamos porque era un ser especial, siempre contento y amoroso con nosotras y con todo el mundo”, dijo a END Rosa, mientras se prepara a partir a Miami, Florida, a reunirse con sus familiares, y adonde el cuerpo de su hermano llegara desde Honduras en las próximas horas y será velado y sepultado el fin de semana.



Rosa, quien es vicepresidenta de la organización nicaragüense Alma Pinolera, del norte de California, dijo a END que no era cierto lo que muchos medios han manejado en el sentido de que el fallecimiento se debió únicamente a un infarto, pues era del conocimiento de su familia que el cuerpo del Dr. Brautigam presentaba serias heridas y fracturas.



En cuanto a las honras fúnebres, la familia Brautigam nos informó que la vela del fallecido será este viernes 6 de junio de las 6:00 a 9:00 pm en Stanfill Funeral Home, en el 10545 South Dixie Highway, en Miami, Florida con teléfono de contacto al (305) 667-2518

Los funerales tendrán lugar el sábado, e iniciarán con un servicio religioso a las 4:00 pm en el templo Old Cutler Presbyterian Church, en el 14401 Old Cutler Road, en Miami, con información al (305) 238-8121.



END también estableció comunicación con la esposa del Dr. Brautigam, Marilyn, en Florida, quien dijo sentirse profundamente agradecida con las personas que le han manifestado su pesar por la pérdida de su marido, y suplica a todas las amistades que en lugar de flores, tengan la bondad de dar un donativo al Centro de Cuidado de Niños, Casa de Luz (www.casadeluzhn.com) fundada por la familia Brautigam, y enviar cheque al National Institute For Community, 175 S. HighPoint Drive 2nd floor Romeoville, IL 60446, poniendo en el “memo” del cheque Casa de Luz.



El donativo en memoria del Dr. Brautigam, para la misma causa de los niños, puede ser hecha en Internet al URL: https://www.networkforgood.org/donation/MakeDonation.aspx?ORGID2=364085569

La familia también elaborará un libro con las memorias del Dr. Brautigam e incluirá los mensajes de sus amistades que pueden ser dirigidos al correo electrónico: inmemoryofharry@gmail.com

Otra de las hermanas del fallecido, Jeanette Vega Brautigam, dijo a END que la muerte de su hermano ha sido devastadora para toda la familia, y lo más duro fue darle la noticia a su madre.



El Dr. Harry Brautigam Ortega, de 59 años, originario de Bluefields, fue el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica durante los últimos 5 años, y falleció cuando regresaba el pasado viernes 30 de mayo a la sede del Banco en el cumplimiento de sus funciones.



Le sobreviven su esposa Marilyn; sus hijos, Harry, Claire y Anna; su madre, Lucille Ortega vda. de Brautigam; su tía, Aurelia Ortega, y sus hermanas y cuñados, Jeanette Vega Brautigam (Roberto); Sandra Sánchez Brautigam (Leopoldo) y Rosa Solórzano Brautigam (Álvaro).