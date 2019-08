END online

En el cierre de esta semana, el nuevodiario.com.ni tuvo 404 mil 307 visitas de sus ciberlectores, y las noticias más comentadas fueron la serie reportajes relacionados con el tema “Fondos INSS a Tecnosa”, realizados por el equipo de investigación de EL NUEVO DIARIO.



Los artículos de seguimiento: “INSS financió a militares”, “INSS en el aire” y “Puente no convence”, al igual que “Fondos INSS a Tecnosa”, causaron reacciones encontradas entre los cibernautas, que en su mayoría expresaron su repudio por el mal uso del dinero de los asegurados.



Otra de las noticias más leídas fue: “Ing. Enrique Bolaños confirma gravedad de doña Lila T.”, donde algunos de los ciberlectores dejaron atrás las diferencias políticas y alzaron oraciones al Altísimo, para que intercediera y así mejorará la salud de la ex primera dama.



También el artículo: “Dora María Téllez en huelga de hambre”, fue muy visitado por nuestros cibernautas, donde la mayoría está de acuerdo en que la ex guerrillera haya protestado por la amenaza del Consejo Supremo Electoral, CSE, de desaparecer al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, con la cancelación de la personalidad jurídica y contra el alza de los alimentos.



Más allá de la agenda

elnuevodiaro.com.ni continúa con la dinámica de “Más allá de la agenda”, la que sirve como un medio para propiciar el diálogo entre los ciberlectores y los analistas, dirigentes de movimientos sociales y políticos, que la Sección Política de END invita cada semana.



A través de elnuevodiario.com.ni los visitantes brindaron comentarios, sugerencias, críticas y preguntas a los invitados de la semana pasada: Eliseo Núñez, Presidente del partido Alianza Liberal Nicaragüense; y Carlos García, Secretario del ALN, quienes contestaron las inquietudes de los cibernautas.



Este próximo martes 10 de junio, los invitados son los diputados que se declararon independientes desde que inició el actual período legislativo: Salvador Talavera, ex diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense; Juan Ramón Jiménez y Mario Valle del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, a quienes los internautas podrán formular inquietudes, las que serán publicadas en el foro virtual de END.



Blog más leído

El NueBlog Diario más leído de la semana fue: “Cuidado con eliminar las alternativas”, de la reconocida escritora Gioconda Belli, donde analiza la actual coyuntura política y exhorta a la ciudadanía para que incida y propicie un cambio. En el Blog-Ciudadano el más comentado ha sido: ”No hay teorías universales”, de Freddy Quezada, un asiduo colaborador de esta sección. Recuerde que puede enviar su blog a ediciononline@elnuevodiario.com.ni y lo publicaremos en nuestra Web.



La encuesta

Esta semana, en la encuesta de elnuevodiario.com.ni se preguntó a los cibernautas: “¿Está de acuerdo con el proceso de cancelación de personería jurídica del PC y el MRS iniciado por el CSE?” Cuatrocientos ochenta internautas participaron y la mayoría votó por el desacuerdo.



Los resultados fueron los siguientes: 96 ciberlectores, equivalente al 20 por ciento, votaron a favor de la acción del CSE, mientras que 384 cibernautas, equivalente al 80 por ciento, votaron en contra.



En el transcurso de la semana usted puede visitar elnuevodiario.com.ni y participar en la encuesta de nuestra Web, que esta vez pregunta: “¿Qué debería hacer el MTI con las empresas que no cumplen los requisitos para fabricar bloques?”.



Como siempre esperamos brindarles información actual y de su interés. Le invitamos a participar en los foros de cada noticia, donde se publicarán aquellos comentarios que guarden el respeto que se merecen los cibernautas de END.