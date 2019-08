“Bush, el peor de la historia”

El economista más importante del mundo, según The New York Times, Jeffrey Sachs, es directo como pocos. ¿Bush? “El peor presidente de la historia. Malo con ganas. Tal vez el gestor responsable de la peor política económica de la historia de EU”.



¿La economía mundial? “Recesión en EU, aunque con señales difusas. Y disminución de la velocidad que llevaba el mundo por el crudo, pero no recesión porque Asia y Latinoamérica tirarán del carro”.



En los últimos años, Sachs (Detroit, EU, 1954) ha dado un viraje de la ortodoxia académica de las previsiones de crecimiento y las tradicionales cavilaciones de los economistas hacia temáticas más sociales, con la pobreza y el cambio climático como leitmotiv de su trabajo. El miércoles, el asesor de la ONU pasó fugazmente por Madrid para presentar su nuevo libro, Economía para un planeta abarrotado (Debate), y habló con este periódico de la palabra de moda: crisis.



Estabilizar población

“El siglo XX presenció el fin del predominio europeo. Y el XXI será testigo del fin de la primacía estadounidense”. Así arranca el libro, cuya tesis principal puede resumirse en cuatro necesidades apremiantes: el mundo debe encontrar fuentes de energía sostenibles; estabilizar la población en torno a los 8,000 millones de personas; eliminar la extrema pobreza, y crear un nuevo sistema de cooperación global.



“Bastaría un 2% de la riqueza mundial para eso”, explica Sachs, que se resiste a ser tachado de optimista irredento. A principios de esta década había 1,000 millones de personas en la extrema pobreza. Sachs vaticinó que era posible erradicarla totalmente en 2025. El problema es que hoy esa cifra se mantiene o aumenta. “Sigo creyendo que esa previsión es válida”, dice. “Y más ahora”.



“Las cosas han empeorado por la crisis alimentaria y las inversiones necesarias no se han realizado. Tengo que admitir que no llevamos bien el calendario”, concede. Pero contraataca: “Sin embargo, y ésta es la buena noticia, en las últimas 10 semanas se ha hablado más de este problema que en los 10 años precedentes. Necesitamos liderazgo. Precisamente lo que ha faltado en EU en los últimos ocho años”. “Hay una peligrosa vuelta al proteccionismo, alentada por la retórica de Bush”, dice sobre las consecuencias de la crisis.



Resucita a Malthus

Sachs reconoce que algunos pasajes del libro tienen tintes malthusianos. En el siglo XIX, Thomas Malthus predijo que el aumento de la población iba a ser mayor que el de los recursos naturales, y que eso provocaría sucesivas crisis. “Nos empeñamos en enterrar a Malthus. Pero incluso con la tecnología actual no hemos descubierto la manera de alimentar a 6,700 millones de personas sin generar serias amenazas para el medio ambiente. Malthus tenía parte de razón; hay zonas del mundo que lo atestiguan”.



Su apuesta pasa por estabilizar la población en 8,000 millones de personas. “Las fuerzas del mercado por sí solas no eliminarán las trampas de la pobreza”, argumenta. Pide acciones públicas para reducir el incremento demográfico, con tasas de fertilidad del 2.1 (2.1 nacimientos por mujer). Casado con una pediatra, Sachs dedica el libro a sus tres hijos.