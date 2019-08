Doble golpe a narcos en los Cayos Perlas

Bluefields, RAAS

En dos operativos simultáneos realizados la tarde del sábado, la Policía de la Región Autónoma Atlántico Sur descubrió dos sitios de almacenamiento de droga ubicados en los cayos Sanfly 1 y Sanfly 2, que forman parte del archipiélago de los Cayos Perlas.



El fiscal regional Gerardo Suárez informó que, en Sanfly 1, un contingente antidroga de la Policía encontró enterrados varios paquetes de cocaína, un fusil AK, 4 GPS (Sistemas de Posicionamiento Global), un teléfono celular, un aparato de comunicación radial, un revólver y una gran cantidad de dólares estadounidenses.



“Mientras que en Sanfly 2, paquetes de cocaína y dólares estadounidenses”, explicó Suárez, quien dijo que en ambas islas también detuvieron a siete personas y ocuparon tres pangas.



El fiscal Suárez afirmó que hasta la tarde de ayer (domingo) se habían contabilizado unos 15 kilos de cocaína y alrededor de 200 mil dólares estadounidenses.



“Todavía no podemos revelar los nombres de los detenidos porque no sabemos si todos están involucrados o no en la tenencia de la droga, las armas y las divisas extranjeras”, indicó Suárez, aclarando que todos son nicaragüenses.



En relación con la tipificación de los delitos que les imputarán a quienes resulten responsables por la droga incautada, Suárez dijo que probablemente los acusen por almacenamiento de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.



Un policía que omitió su nombre señaló que no se puede descartar que la cocaína incautada en los Cayos Perlas proceda de Corn Island, donde presuntamente algunas personas saquearon una panga abandonada recientemente en la playa de Sally Pich por tres traficantes colombianos. En esa ocasión, la Fuerza Naval incautó una panga con tres bultos que contenían más de 70 kilos de cocaína.