Leve alza de combustibles

Los precios de los combustibles se debían mantener este domingo, según el informe preliminar de las compañías petroleras, pero la tendencia fue al alza, marcada especialmente por la gasolina súper y el diesel. Aunque muchos esperaban un descenso, al final el litro aumentó en un promedio de 40 centavos de córdoba, mientras los cilindros de gas licuado conservaron su cotización.



Según el informe preliminar de las compañías petroleras remitido al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), los combustibles mantendrían su precio este domingo debido a que cada firma, en sus compras al por mayor, adquirió cada litro al mismo costo de la semana anterior. No obstante, eso no sucedió en varias estaciones de servicio.



EL NUEVO DIARIO visitó 12 estaciones y confirmó que todas subieron los precios entre cuatro y 38 centavos de córdoba, según el tipo de hidrocarburo. Esa alza fue mayor en el caso de las zonas más alejadas de Managua, pese a que el presidente Daniel Ortega había prometido que dicha cotización sería igual en todo el territorio nacional.



Esta semana se debía mantener el mismo promedio de precios que la semana pasada, cuando el litro de gasolina regular se cotizaba en 25.30 córdobas, mientras la Premiun o súper alcanzaba los 25.68 córdobas. El diesel estaba a 26.27 córdobas por litro y en el caso del kerosén, el INE reportó una cotización promedio de 26.32 córdobas.



La banda de precios oscilaba alrededor de esa cotización, pero muchas gasolineras aplicaron nuevas alzas en lugar de mantener sus precios. Eso lo retrata a la perfección la estación de servicio Texaco La Subasta, donde la gasolina regular y el kerosén mantuvieron precios, pero la gasolina súper y el diesel registraron alzas.



En esa estación el litro de gasolina regular sigue costando 25.21 córdobas, y el kerosén mantiene el precio de 26 córdobas con siete centavos. No así la gasolina súper, que registró un alza de 38 centavos y ahora se cotiza en 25.74 córdobas por litro. El diesel subió de 26.29 hasta 26.33 córdobas, un incremento de cuatro centavos.



En el caso de la estación Petronic de Bluefields, la única que vende los hidrocarburos en esa zona del Caribe, los precios están muy por encima de la cotización fija en Managua y hasta se ofrecen por galón.



Se espera que a más tardar este martes el INE informe su monitoreo de precios para conocer el promedio que reportan esta semana más de 70 gasolineras de Managua, además de los mínimos y máximos que marca cada litro de hidrocarburo en las pizarras respectivas.



El ente regulador informó el viernes que esta semana se mantienen los mismos precios en el caso de los cilindros de gas licuado. El tanque de 25 libras se sigue cotizando en 271 córdobas, mientras el de cien libras se vende en un mil 246 córdobas con 75 centavos. El cilindro más pequeño, el de diez libras, cuesta 108 córdobas con 50 centavos.