Acuerdos tras violenta protesta

A partir de hoy, los comerciantes del Mercado Oriental recibirán el servicio de energía eléctrica de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde, a cambio de que los 8 mil 200 clientes que Unión Fenosa registra en este centro de compras, paguen las facturas de septiembre, que corresponden a unos dos millones de córdobas, a más tardar el 28 de noviembre.



Además de que los usuarios que paguen el mes de facturación de septiembre y tengan una deuda superior a un año, los meses restantes serán exonerados a cambio de que el usuario pague dicha deuda en 24 cuotas mensuales, adicionales a la facturación correspondiente de cada mes.



Hechos de violencia



Al menos éstos fueron los principales acuerdos que firmaron los presidentes de las tres asociaciones de comerciantes del Mercado Oriental y ejecutivos de Fenosa, ayer, en horas de la tarde, luego que cientos de comerciantes llegaran a las oficinas de Disnorte, ubicadas sobre la Carretera Norte, para demandar el restablecimiento inmediato del servicio eléctrico. En el lugar también hubo hecho violentos, que según comerciantes, fueron provocados por pobladores de otros barrios.



En el Acuerdo, en poder de EL NUEVO DIARIO, tanto Fenosa como las asociaciones de comerciantes reconocieron que incumplieron con el Acuerdo firmado haces unos meses. “Como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos firmados en mayo por ambas partes, se suspendió el servicio de energía eléctrica en el Mercado Oriental”, se lee en el documento.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, dijo anteriormente que el Acuerdo fue incumplido por los comerciantes porque no pagan, sin embargo, Hernán López, presidente de la Asociación General de los Comerciantes del Mercado Oriental de la ciudad de Managua (Agcmocm), justificó que no podían pagar una factura cuando el cliente no estaba de acuerdo con dicha facturación, y Unión Fenosa incumplió con darle el trámite de reclamo acordado.



En el Acuerdo firman en representación de los comerciantes: Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua, Acmnic; Hernán López, presidente Agcmocm, y Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Oriental, Acumom. Y por Unión Fenosa: Basilio Zapata, Andrés Wilches y Freddy Salinas

Katín también destacó que “el otro punto importante del acuerdo es que se ratifica una comisión de trabajo entre las asociaciones y la empresa distribuidora, que se va a estar reuniendo una vez por semana para evaluar el cumplimiento del acuerdo, tanto del suministro de energía que le estará entregando la distribuidora, como el nivel de pago de los comerciantes”.



Asimismo, dijo estar consciente de que el cumplimiento de estos acuerdos no va a ser fácil, si se toma en cuenta que ya se han firmado dos acuerdos e insistió en que los comerciantes no han cumplido, sin embargo, prometió que si cumplen con este Acuerdo de pagar la factura de septiembre, en diciembre Fenosa les brindará mayor tiempo de energía, que podría ser desde la nueve de la mañana a las cuatro de la tarde.



Por último, Katín solicitó a los protestantes respetar a las personas que laboran en esta empresa. “Nosotros queremos hacer un llamado y pedir el respeto hacia los trabajadores y personal de las distribuidoras porque son los que más han sido agredidos, es personal que devenga salarios humildes, choferes de camionetas, y son las personas que han sufrido ataques, pedradas y golpes”.