Más de 300 propiedades invadidas por 'toma tierras'

11 Noticias, noticiero de Canal 11 realizó un recorrido por diversas fincas, en Managua, donde existe conflictos de propiedad y que son reclamadas por particulares y cooperativas, supuestamente dirigidas por ex desmovilizados.



La mayoría de las 292 familias que habitan en un anexo de la finca La Granja, propiedad de la familia Cardenal alegan que esas tierras les fueron dejadas por el Aquiles Miranda, mejor conocido como el comandante “Rafa” ya que ellos no tenían donde vivir.



Uno de los dueños de esta propiedad les acusa de haberla invadido, la última vez en noviembre del año pasado, despojando a los propietarios “verdaderos” de seis manzanas de tierra.



Las pequeñas casas se levantan en áreas lotificadas, y mientras sus habitantes reconocen no tener escrituras que los aseguren ser dueños de la tierra, expresan que lo único que los convence de ello es la palabra de Aquiles Miranda, el comandante “Rafa”, quién afirman se las regaló y prometió darles los títulos.



11 Noticias trató de conocer la versión de Aquiles Miranda, pero éste no se encontraba en su casa. Sin embargo su esposa aseguró que cuentan con documentos que les hacen dueños de las tierras.



Sin embargo Alejandro Cardernal, certifica que su familia posee títulos de la finca desde 1972, pero que tras el triunfo de la Revolución Sandinista se la quitaron.



Cardenal para restringir el acceso a su propiedad, mandó a construir una zanja y contrató a guardias que permanecen armados. El mismo problema es enfrentado en más de 300 propiedades entre las cuales está por ejemplo la finca San Luis, en Los Brasiles, la cual igualmente se encuentra resguardada para evitar su invasión.