Arreglo con Cenis BCN-Banpro

El Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Banco de la Producción (Banpro) firmaron el acuerdo definitivo que determina los términos bajo los cuales el Estado pagará los más de 157 millones de dólares que le debe en bonos bancarios, deuda originada por la emisión Cenis.



Según Antenor Rosales, Presidente del BCN, en el contrato firmado la tarde de ayer se estipula el levantamiento del secuestro. El funcionario dijo que el Banco Central se comprometió a gestionar esa acción directamente ante la autoridad judicial, en este caso, el juez Quinto Penal de Audiencia, Julio César Arias.



A pagarse en 20 años

El acuerdo establece una deuda a cancelar por la cantidad de 157 millones 768 mil 963 dólares con 92 centavos. El BCN deberá cancelar este monto en un plazo de 20 años realizando pagos semestrales, estipula el documento, según Rosales.



El funcionario público señaló que bajo este contrato, este año se le pagará a Banpro solamente US$ 4.88 millones, y no los US$ 41.13 establecidos anteriormente.



De manera que quedan “liberados” unos 37 millones de dólares, “que serán destinados por el Gobierno a las necesidades que todos ya conocemos”, afirmó el presidente del BCN.



El primer pago a la deuda se efectuará 180 días posteriores al 30 de mayo de 2008, fecha de corte fijada por las partes. “Se ha acordado una tasa de interés del 5 % para los primeros 30 pagos, y una tasa del 5.25 % anual para los últimos 10 pagos”, aseguró.



La deuda actual con el Banpro está suscrita con una tasa de interés del 8.40 por ciento. “Y aquí estamos hablando con una tasa de interés del 5 por ciento anual”, dijo.



Ortiz: Banpro sólido

Por su parte, Ramiro Ortiz, presidente de la Junta Directiva del Banpro, aseguró que el acuerdo no afecta la liquidez de esa institución financiera y aseguró que “continuamos como todos los días”.



“El banco sigue siendo la institución más grande de este país, la institución que tiene más capital y continúa dando la mayor amplitud de servicio. Continuamos como todos los días”, dijo.



Todavía está pendiente la misma negociación con los directivos del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), la cual es menor a la que el BCN tiene con Banpro.