Secta-comunidad sadomasoquista en Río San Juan

Primera Entrega



SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Un campesino que asegura cumplir con el compromiso de lograr una verdadera conversión, fundó su propia secta en la que es idolatrado como un dios, obliga a sus seguidores a realizar penitencias aberrantes y en los niños, además de imponerles los castigos más duros, los induce al homosexualismo.



Pedro Ignacio Siles Duarte es el fundador de la primitiva iglesia Misión Cristiana Independiente, que mantiene en sumisión absoluta a unas 30 familias en las comunidades de Buena Vista y La Libertad, en el departamento de Río San Juan, a unos 350 kilómetros de Managua.



Para sus discípulos es la reencarnación del apóstol Pedro. “Él es el vidente”, dice su segundo, Domingo Leiva Jirón, quien tiene el cargo de viceministro. El “Hermano Pedro”, como le llaman, define la iglesia como católica, pero asegura que fue excomulgado por el sacerdote Amado (no recuerda el apellido) de la Orden Capuchina.



Cuando “misionaba en El Tortuguero (RAAS) había órdenes de detenernos por predicar la palabra de Dios”, asegura, al recordar que el 25 de febrero de 2005 “hubo un derramamiento de sangre del Espíritu Santo”, en el templo de Walpapina. Allí, los católicos que no comulgaban con su prédica “nos echaron y golpearon”, hasta hacerlos sangrar el rostro, cuyo acto ellos recuerdan como “la masacre”. En su autobiografía, que adjuntó a los estatutos de la secta, señala que le llamaron “estafador y mentiroso”.





Lo excomulgan, pero sigue línea de conversión

Dice que por su inquebrantable fe y por su compromiso de seguir la línea de la conversión, decidió abandonar el lugar, seguido por unas 28 familias, y llegaron pidiendo posada en la comunidad de Buena Vista, jurisdicción de El Castillo; igual han tenido presencia en Laguna Blanca y en La Libertad, en el departamento de Río San Juan, fundando su iglesia el 19 de julio de 2005.



“Nos enamoramos de Jesucristo y decidimos ser independientes”, manifiesta Miriam del Carmen Bravo, quien a sus 19 años viste los hábitos de religiosa (traje café con un manto blanco sobre el cabello). Ella junto a otra joven recibió la Orden de parte del “Hermano Pedro”.



Los pobladores de Buena Vista observan desde afuera con escepticismo la vivencia de las familias agrupadas en la secta religiosa, puesto que el “Hermano Pedro” les prohíbe cualquier “relación mundana”, de manera que no les recomienda educación en los centros públicos y tampoco necesitan de la atención en los centros de salud: “La oración es la cura para cualquier mal”. Los vecinos dicen que son extraños, y que en los oficios religiosos que realizan sólo se escuchan chillidos como monos.



Esa secta religiosa para la sociedad hubiese continuado en el misterio, a no ser por la señora Teodora Amador López, de 40 años, integrante de una de las 28 familias que desde tierras del Atlántico Sur decidieron seguir al “Hermano Pedro” hasta la tormentosa travesía a Buena Vista, vendiendo sus tierras y animales, de cuya venta entregaron el diezmo al “Hermano Pedro”.



Doña Teodora interpuso una denuncia en la Policía de Sábalo, lo que ha motivado la investigación, pero resultó mucho más preocupante para organizaciones sociales que trabajan por la mujer, la niñez y la adolescencia, el relato del hijo de doña Teodora, el adolescente de 15 años, MPAV. Madre e hijo, abandonaron la iglesia.





Castigos inhumanos y aberrantes

“El ministro, en una ocasión, a todos los niños que asistimos a la iglesia nos dijo: el Señor me inspiró, me dijo que había que sacrificar a los inocentes, los recién nacidos serán los primeros, pues ellos traen premisas. Y mandó a arrodillarnos a todos los niños, padres y madres. A los varones los mandó a cuidar las ventanas y las puertas para que los niños no se salieran y el ministro comenzó a decir: ¿quién quiere ser sacrificado? Y todos los niños levantaron la mano diciendo: yo, yo. El ministro sacó un cuchillo haciendo gestos y señalando hacia el cuello. Los niños más pequeños se pusieron a llorar, yo les decía que no lloraran, que era mentira todo, y como el ministro no me miraba llorar, la agarró en contra mía y me pegó con la tajona”.



El adolescente de 15 años, que se escapó del control del “Hermano Pedro”, era de confianza, hacía las veces de monaguillo, le llevaba las cuentas, arreglaba sus pertenencias personales y controlaba los productos alimenticios que distribuye a los miembros de la iglesia, dormía en una hamaca, en su cuarto y hasta la bacinilla le botaba.



El chavalo abunda en testimonios que erizan la piel de cualquier cristiano. Recuerda que a niños y adultos, el ministro les pegaba con mecate, rosario, tajona, y “también nos ponía de rodillas encima de maíz o frijoles. En una ocasión miré a un hermano que lo acostaron en el suelo y el ministro nos obligó a que pasáramos encima de él, 28 personas estábamos en el templo y pasamos sobre él”.



En parte de su relato, el adolescente narra que “en varias ocasiones nos reunía a ocho chavalos en su cuarto o en la capilla de la iglesia de Buena Vista (menciona nombre y edades comprendidas entre 9 y 19 años), todos entramos al cuarto y llamaba a J., le decía que le besara la cara y pedía sexo oral. Aunque gritara no podía salir, porque nos distribuía en puerta y ventana, nadie sabe eso porque si hablamos el ministro nos mataría”, advirtió el chavalo.



Otro castigo a los niños fue amarrarlos de manos y pies y ponerlos tendidos en el suelo boca abajo, guindarles de los pies o meterles flores de avispa en la boca de los niños que lloran. Además, ordenaba ayunos entre tres y cinco días, arrodillados sobre granos de maíz o frijoles.



Doña Teodora aseguró que “la mayoría de la gente vendió sus animales de forma obligada. Miguel Ángel, pastor de la iglesia, me pidió la matrícula de las bestias (caballos) porque el ministro se encargaría del traslado de ellos, de Wapí a Buena Vista, vendiendo las bestias el 3 de junio de 2006, sin consentimiento, poniendo como vendedor a José Luis Castillo López, mi hijo que en ese entonces tenía 10 años.



Según doña Teodora, le dijeron que vendieron los animales en tres mil córdobas, y tiempo después se dio cuenta que lo hicieron en cuatro mil córdobas. La señora dice haber puesto la denuncia en contra del ministro, pero no asistió a la mediación.



Pero no sólo eso se comete en la secta religiosa. En un informe psicológico, emitido por la licenciada Carleth Isayana Torres, psicóloga forense, la menor de ocho años, de iniciales M.S.P. sostiene que su padrastro, Pedro Ignacio Silva, jugaba con ella desde muy pequeña, “mi mamá ya sabía, jugaba en el patio besándome, tocándome y a veces me metía su dedo en mi parte y también juega así el ministro con las otras niñas”.





Visita interinstitucional

La denuncia y los testimonios de esos niños condujeron a una comitiva interinstitucional a realizar una visita a la comunidad de Buena Vista la pasada semana.



Todo el personal del Centro de la Mujer, la Adolescencia y Niñez, Arete, intervino en el caso, entre ellas, cu coordinadora, la licenciada Ligia Soza Tijerino; Yesenia Medrano, trabajadora social; Carleth Isayana Torres y Eva Rodríguez, psicólogas forenses; el doctor Henry Miranda, médico forense de la Corte Suprema de Justicia; Sara María Hernández y María Montiel, delegada y técnica de MiFamilia, respectivamente; German Chiong, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Blenda Aguilar, psicóloga y especialista de investigación de la Policía Nacional.



Los miembros de la iglesia, entre ellos mujeres, varones (adultos) y niños estaban congregados en la casona de madera que para el ministro Pedro, es la Casa Pastoral. Según explicaron, allí se mantienen la mayor parte del tiempo porque oran entre tres o cinco veces al día. También allí se les distribuye la comida que raciona el ministro. Al lado de la casona, como a unos 200 metros, bajo candado, se encuentra la Casa de Oración que se distingue porque al lado se observa una cruz. Tanto en Buena Vista como en La Libertad, distante una de la otra como ocho kilómetros, la comitiva realizó una jornada de trabajo que les ocupó un día.





Alineados por “mi fe”



Pedro Ignacio Siles Duarte, el ministro de la iglesia, cuando está frente a sus discípulos y dice que ha sido inspirado por Dios para evangelizar a quienes siguen la línea de la conversión, obtiene al unísono un ¡Améeeeen! Cada frase que sale de cada miembro es para alabarle o bendecirle. La sumisión absoluta es más que evidente.



El ministro de la secta sostiene que cuando la Iglesia Católica le prohibió predicar la palabra de Dios, “no quedó más que vivir mi fe como la estamos viviendo”. Señala que cuando se vinieron de El Tortuguero eran 28 familias y ahora son 30; “el propósito de nosotros es vivir ese espíritu como las primeras comunidades cristianas, apartándonos del pecado, haciendo un compromiso de conversión y tratando de trabajar juntos”.



El “Hermano Pedro”, explica que los estatutos fueron redactados después de analizar la palabra de Dios, la Constitución de Nicaragua, las leyes sobre los derechos del niño y ciudadanía, pero al preguntárselo sobre las denuncias de abusos dijo: “Si algún niño aparece con un drama es que los ponen a orar de rodillas, cuando recién llegamos los hermanos les daban con el rosario a los niños, les hemos dicho que cambiemos, que un niño no chineara a otro, no nos interesa tener niños dementes”.



Para el ministro, “el futuro de esta iglesia depende de los niños que se van educando aquí, ¿cómo tendríamos futuros predicadores y personalidades para la Patria?, se preguntó.



Alrededor de las denuncias, el ministro dice que “ha habido malentendidos”, y que con la visita siente como “una bendición que me conozcan, una vez que todo se aclare pensamos crecer”, apuntó.



Domingo Jirón Leiva es el viceministro de la iglesia y dice que tienen cuatro años de trabajar en esa obra; reconoce que para muchos es antipático el evangelio que profesan, pero “la gente se nos ha unido con el propósito de vivir la conversión, la penitencia en la búsqueda de la perfección, de manera que alcancemos la santificación”.



Indica que la iglesia la componen 33 adultos y 28 niños, y que en su mayoría son iletrados, por ejemplo, él estudió hasta segundo grado de primaria. Sobre las acusaciones manifiesta que “no nos espantamos de lo que dice la gente, porque la Biblia dice que ‘por mi causa los criticarán, los calumniarán, los perseguirán y los llevarán a la cárcel’, no nos espanta porque estamos tratando de cumplir con el Evangelio del Señor”.





Segunda entrega: El diezmo y los derechos de propiedad y ciudadanos de la Iglesia Misión Cristiana Independiente