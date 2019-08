Doy públicamente mis disculpas a la poeta Esthela Calderón por recurrir a palabras inadecuadas que lesionaron su dignidad.



Al mismo tiempo, reconozco que la polémica desarrollada en este diario en nada contribuyó a la armonía y solidaridad que debe prevalecer entre intelectuales consagrados a producir belleza y cultura.



Como Editor del Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación No. 137, tomé la decisión –-aprobada por su Consejo Editorial-- de prescindir de las ponencias leídas en el Simposio Internacional RD/2007 que no se concentraron en El Canto Errante, poemario de Rubén Darío y tema central del simposio. En el prólogo de dicho número, aseguré que la poeta Calderón compartía esa decisión, pero no era cierto.



Lamentando mi actitud, que no debió ocurrir, envío a Esthela un fraterno saludo, renovándole mi admiración a su poesía y narrativa.