Ahora Martínez “urge” la normativa a ley judicial

Cuando falta una semana para que se le venza el periodo como Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado liberal Manuel Martínez reconoció que hay muchas presiones de la comunidad internacional y los donantes para que se aprueba la normativa de la Ley de Carrera Judicial.



“Nosotros estamos ya decididos a que se apruebe esta semana la normativa”, dijo públicamente Martínez por enésima vez, tras reconocer que de no aprobarse, los donantes no sólo suspenderían la ayuda al sector justicia, sino a todo el país.



“Fue una advertencia mucho más fuerte ya, una ayuda al país que anda por los 130 millones de euros, de manera que hay que aprobarla, hay que ser responsables, hay que aprobarla”, dijo Martínez, quien según fuentes sandinistas tiene presiones de ese lado para aprobar a lo inmediato la normativa.



Los que estaban en contra de la aprobación ya han estado más flexibles e incluso estamos diciendo que estaríamos dispuestos a elegir autoridades de la Corte esta semana, si es necesario que se haga la elección entre miércoles, jueves o viernes, pero que se firme también la normativa, pidió Martínez, quien según los magistrados sandinistas ha sido quien más se ha opuesto a la aprobación.



Prometió y no cumplió

Hace un año, antes de ser reelecto como presidente de la CSJ, Martínez se comprometió a aprobar rápidamente la normativa, pero una vez reelecto no cumplió pese a las huelgas y marchas de la asociación de jueces de Nicaragua.



Vale explicar que la aprobación de la normativa significaba restarle poderes administrativos a Martínez, ya que la Ley de Carrera Judicial establece que los asuntos administrativos se decidirían con el consenso del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y no por el Presidente.



“Hay una responsabilidad no sólo para con el Poder Judicial, con las demás instituciones del sector justicia, sino con el país mismo en caso de no aprobarla”, dijo Martínez, quien ha mantenido el control administrativo de la CSJ, al no existir la normativa.



El dando por dando

Martínez, quien ha cabildeado para conseguir su reelección para un segundo periodo de magistrado, dijo que a lo largo de la semana podrían elegir a las autoridades de la CSJ, que se les vence el periodo del 15 de junio.



Adelantó que para la elección reactivarán el acuerdo de alternabilidad firmado el año pasado, para integrar las autoridades y las salas. De acuerdo con eso, este año le correspondería la Presidencia a los sandinistas y la vicepresidencia a los liberales.



No obstante, el mayor obstáculo está en quién presidirá la Sala Constitucional y quien la Sala Penal, las más importantes. La primera porque ahí se resuelven los recursos de inconstitucionalidad y de amparo y los asuntos de carácter político, y la Penal porque ahí se encuentra radicado el Recurso de Casación del ex presidente Arnoldo Alemán.



Podrían funcionar “chingos”

Junto a Martínez se le vence el periodo como magistrados el 30 de junio a Nubia Ortega, Edgard Navas, Ramón Chavarría y Ligia Molina, por lo que la CSJ quedaría con once miembros, lo que le permitiría seguir funcionando con normalidad porque el quórum para Corte Plena es diez, y, para resolver, nueve votos en un mismo sentido.