Nicaragua: piden evitar triste final de Téllez

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pidió a las autoridades electorales apurar su resolución sobre la legalidad de cuatro partidos políticos para evitar un desenlace fatal en la huelga de hambre que realiza la ex guerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.



''Sería criminal tomarse los 15 días que establece la ley para resolver porque estarían arriesgando mucho más la vida de los que están en huelga, especialmente de Dora María'', dijo a los periodistas, Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.



Ala ex guerrillera le acompaña en el ayuno Róger Arias, candidato a concejal del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) para la alcaldía de Managua.



Téllez, de 52 años y presidenta del MRS ,entró el martes a su séptimo día de ayuno en protesta porque el Consejo Supremo Electoral revisa la personalidad jurídica de su partido para participar en las elecciones municipales de noviembre.



El CSE tiene hasta el 25 de junio como límite para dictar una resolución.



''Ellos creen que yo no voy a estar para ese momento, que voy a quebrarme antes, pero eso es una equivocación, total y absoluta. Voy a estar el 25, el 30 o el 10 de julio'', declaró Téllez el martes.



La ex guerrillera sandinista, célebre por participar en agosto de 1978 en la Toma del Congreso Nacional de Managua, se encuentra delicada de salud. El MRS dijo en un comunicado ''empieza a hacerse notorio el desgaste físico y las afectaciones a su estado de salud''.



Agregó que el personal médico que la atiende ''ha recomendado tomar algunas medidas dirigidas a disminuir el riesgo de afectaciones mayores o incluso de un desenlace fatal''.



La ex guerrillera dijo tener alta la presión ''pero el deterioro es natural a estas alturas''. Agregó que los médicos le mandaron a practicar una serie de exámenes para determinar entre otras cosas su condición renal.



El vocero del Consejo Supremo Electoral, Félix Navarrete, dijo el martes a la AP que posiblemente la resolución del organismo sobre la legalidad del MRS y otros tres partidos políticos minoritarios podría surgir esta semana.