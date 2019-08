Ahora el pleito es por tarjetas electrónicas

Tremendo alboroto armó un grupo de taxistas quienes iracundos protestaron la tarde de ayer por la suspensión temporal de la entrega de las tarjetas electrónicas para la distribución del combustible subsidiado en el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma.



En horas de la tarde, el personal encargado de entregar las tarjetas informó a los taxistas que las mismas se habían agotado, lo que provocó la reacción violenta de los taxistas, quienes reclamaron por lo que consideraron “un desorden provocado por el Irtramma”.



A través de un comunicado, el Irtramma detalló el calendario de entrega de las tarjetas, puntualizando que por la mañana se atendería a los taxistas con placas pares y por la tarde a los impares.



Por la mañana de ayer, el director de esa institución, ingeniero Francisco Alvarado, calificó como un éxito la entrega de las tarjetas, y hasta declaró que tenían capacidad de atender independiente de que le tocara o no la fecha de atención.



Al parecer, los taxistas le tomaron la palabra y por la tarde la cantidad en las filas aumentó, al grado que los documentos de control para el combustible se agotaron. Esto generó protestas airadas de los conductores, a pesar de que los funcionarios del Irtramma trataron sin éxito de hacer entender a los taxistas que la suspensión era cosa de horas mientras se terminaba de elaborar más tarjetas.



“Ellos no cumplieron el calendario establecido y comenzaron a dar tarjetas al taxista que llegaba, independientemente de que le tocara o no la fecha”, aseguró Carlos Morales, directivo de la cooperativa de taxis Sangre de Cristo, quien protestó por el desorden presuntamente provocado por los mismos funcionarios del Irtramma.





Pocas ventanillas

En horas de la mañana de ayer, Alan Vargas, presidente del Movimiento de Taxistas por un Combustible Justo, cuestionó el sistema de entrega de las tarjetas, y aseguró que las 10 ventanillas habilitadas no eran suficientes para la cantidad de taxistas.



Según el ingeniero Alvarado, el Irtramma estaba preparado para atender a por lo menos mil taxistas al día. A las 10 de la mañana, según él, se habían entregado 500 tarjetas sin problema alguno. “Vamos a trabajar si es necesario hasta las ocho de la noche”, señaló.



“Está por verse cuando tengan que atender entre mil a mil 200 transportistas”, advirtió Vargas, quien aseguró que el sistema no funcionará porque no cuenta con el consenso de las organizaciones de taxistas.





Hasta el 23 de junio

El ingeniero Alvarado aseguró que la entrega de tarjetas se extenderá hasta el 22 de junio, pero la vigencia del documento electrónico será efectiva hasta el 23, cuando comiencen a ser exigidos en las estaciones de servicio de la Shell y Petronic.



Explicó que las tarjetas se recargarán automáticamente a través de toda la información almacenada en el centro de cómputo, y con ellas los taxistas podrán adquirir hasta cinco galones de combustible, que a criterio de los taxistas, es la cantidad que regularmente consumen por turno de trabajo.



Tarjetas hasta

para urbanos

Según el director del Irtramma, el sistema de tarjetas inteligentes también será retomado para el transporte urbano de la capital, y en un futuro para todo el transporte a nivel nacional. “Todo el transporte que tiene subsidio pasará por este sistema”, afirmó.





Anuncia encuesta

El director del Irtramma confirmó que para julio se realizará una encuesta denominada de transferencia declarada, para valorar la capacidad de las personas para pagar las tarifas diferenciadas que serán aplicadas a todo el sistema urbano de Managua, una vez esté renovada toda la flota vehicular que alcanza los 800 buses.