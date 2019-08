López sólo dijo que hay más "gavetas"

Francisco López Centeno, presidente de la paraestatal Petronic, no aclaró la tarde de ayer ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, las dudas alrededor de la millonaria cooperación que el gobierno del presidente Daniel Ortega recibe de Venezuela.



En cambio, les comunicó a los diputados miembros de esa comisión que existen “otros mecanismos” por donde se recibe la ayuda, lo cual dificulta aún más la fiscalización de esos recursos. “Y esos mecanismos, la verdad no los tenemos claro todavía”, dijo Francisco Aguirre, diputado por el PLC y presidente de la comisión parlamentaria.



Entre estos “mecanismos” Aguirre señaló a la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), y la empresa mixta Albanisa, de la que López es vicepresidente.



“Aquí hay muchas gavetas, y lo que yo le aconsejaría al gobierno, porque está causando malestar esto, es que se sincere con el pueblo, en cuanto al volumen y al uso que se le está dando a la ayuda venezolana”, dijo.



“Yo soy del pensamiento, como la mayoría de los nicaragüenses, que la ayuda venezolana se tiene que transparentar. Eso es lo que yo creo que los nicaragüenses tenemos que exigirle al presidente de la República”, expresó Aguirre al salir de la reunión con López y otros funcionarios de Petronic.



El objetivo del encuentro era detallar el marco de las operaciones entre la compañía nicaragüense Petronic, y petrolera venezolana PDVSA.



“Hay algunos amigos del Frente Sandinista, que dicen que nosotros nos tenemos que acostumbrar a esta manera no convencional solidaria de ayuda”, comentó.



Por otro lado, Petronic se está perfilando como una de las importadoras de combustibles más importantes del país, para el cierre de este año, aseguraron funcionarios de esa compañía --incluyendo López--, a los diputados presentes en la reunión.



Este anuncio ocurre bajo el manto secretista con que el Gobierno maneja la cooperación, incluyendo la petrolera, proveniente de Venezuela en el marco del ALBA.



“El año pasado importaron (Petronic) el 17 por ciento del petróleo de Nicaragua. En lo que va de este año, andan por un porcentaje muy bajo. Pero ellos todavía estiman que en la segunda mitad del año van a llegar a ser el importador más importante de Nicaragua, superando por primera vez a la Esso”, afirmó Aguirre.



Según él, “de ser un importador marginal el año pasado, Petronic este año se va a convertir en un importador- si lo que ellos pronostican se da- muy importante”.



Aguirre señaló que el convenio petrolero, de acuerdo al planteamiento realizado por Francisco López, no está generando deuda pública, porque “esa plata la está pagando puntualmente Petronic”.