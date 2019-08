Se cancela personalidad jurídica del MRS y del PC

Durante una conferencia de prensa que realizó el Consejo Supremo Electoral, CSE, hoy por la tarde, Roberto Rivas, presidente de esta entidad anunció que se cancelan las personerías jurídicas del Partido Conservador, PC y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, por no cumplir con los requisitos necesarios para que los partidos participen en las elecciones municipales de este año.



Rivas afirmó que la personería jurídica del PC no le fue otorgada “por una sencilla razón, no presentaron el número necesario de candidatos a alcaldes y concejales para las elecciones municipales de este año”, mientras que en el caso del MRS, “sus gestiones de cambio de directiva no fueron debidamente informadas al Consejo Supremo Electoral”.



El presidente del MRS, Enrique Sáenz, había denunciado anteriormente que el CSE, tenía la intención de excluir a varios partidos políticos de los comicios municipales a través de mecanismos que llamó “fraudulentos”.



Asimismo, los conservadores protestaron la semana pasada frente a las instalaciones del CSE ubicadas en Las Palmas.



La comandante Dora María Tellez, miembro de la directiva del MRS junto a Roger Árias, candidato a consejal por el MRS y Efraím Payán, candidato a alcalde por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, se encuentran actualmente en una huelga de hambre que ha durado más de una semana precisamente para evitar que se les quitara la personería juridica a estos partidos.