Llama a la población a protestar

La Alianza del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, llamó a la población a realizar protestas en toda Nicaragua como única salida para presionar y revertir la decisión que tomó el Consejo Supremo Electoral, CSE, de quitarle su personalidad jurídica para que no participe en las elecciones municipales previstas en noviembre de este año.



La diputada Mónica Baltodano de la Alianza MRS dijo en conferencia de prensa que era el momento para que el pueblo nicaragüense realizara protestas callejeras en todo el país.



El MRS comenzó a realizar tranques en la rotonda de Metrocentro donde la comandante Dora María Téllez y el candidato a concejal Róger Arias mantienen huelga de hambre desde hace una semana.



Pese a que médicos de la Cruz Roja han advertido a los huelguistas el peligro que corren al exponer su salud, éstos continuarán con la protesta hasta que el CSE devuelva la personalidad jurídica a su partido.



Otro huelguista era Efraín Payán, candidato a alcalde por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, quien fue trasladado al Hospital militar muy grave conr problemas de presión.



Roberto Rivas, presidente del CSE anunció la cancelación de las personalidades jurídicas del Partido Conservador, PC y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, por no cumplir con los requisitos necesarios para que los partidos participen en las elecciones municipales de este año.



Rivas afirmó que la personería jurídica del PC no le fue otorgada “por una sencilla razón, no presentaron el número necesario de candidatos a alcaldes y concejales para las elecciones municipales de este año”, mientras que en el caso del MRS, “sus gestiones de cambio de directiva no fueron debidamente informadas al Consejo Supremo Electoral”.