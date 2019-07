Baja deshonrosa a tres oficiales por la fuga de seis reos

Tres oficiales de un distrito de Managua fueron dados de baja deshonrosa de las filas de la Policía Nacional por la fuga de seis prisioneros, informó el portavoz de esa institución, Alonso Sevilla.



El funcionario dijo que la decisión fue tomada por el Inspector General de la Policía Nacional, comisionado general Juan Báez. Los oficiales dados de baja deshonrosa pertenecían al distrito 6 de la policía de Managua, donde el 30 de octubre pasado escaparon de las celdas seis prisioneros, de los que tres ya han sido re-capturados.



Los reos detenidos de nuevo son Héctor Ramón Cano González, alias "Popo"; Luis Alberto Arana, alias "Patita" y Ramón Emilio Flores Zamora, conocido como "El Chele".



No son peligrosos



Sevilla aseguró que los otros tres reos que aún no han logrado capturar, cuya identidad no suministró, "no son de alta peligrosidad, sino personas que estaban detenidos por delitos menores y están siendo buscados por la Policía Nacional".



Los oficiales castigados son el jefe de auxilio judicial de ese distrito, Leonidas Roque; el jefe del área de control de detenidos, César Augusto Bonilla, y Howard José Obando Leiva, oficial de control de detenidos.



La Policía Nacional también removió de su cargo a la suboficial mayor Vilma Ellis, quien ocupa el cargo de perito en ese distrito, aunque la fuente no precisó su nueva ubicación.



Además, retuvo "en su lugar de trabajo, por 30 días", a la policía Jeanette del Pilar Escobar Flores, funcionaria de control de detenidos del distrito 6 de esta capital, añadió.



"Se han tomado estas medidas porque se comprobó que no se cumplió con los procedimientos establecidos para el manejo de detenidos en esa área y por la falta de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de estos funcionarios", sostuvo el portavoz policial.



Seis reos en fuga



Sobre la fuga de otros seis reos, cuatro de ellos narcotraficantes, de las celdas de Puerto Cabezas (Caribe norte de Nicaragua), Sevilla reiteró que continúan las investigaciones.



El pasado 1 de noviembre escaparon de prisión tres hondureños, dos colombianos y un nicaragüense. Los colombianos Rufino Rubíes y Eduardo Padilla, y los hondureños Mateo Mauricio Avilés y Paco Antonio Ayala, habían sido declarados culpables por los delitos de narcotráfico internacional.



A esos cuatro extranjeros le fueron confiscados, en agosto pasado, mil 375 paquetes de cocaína en el Caribe Norte, presuntamente procedente de Colombia y con destino Estados Unidos.



Los otros dos reos que escaparon de prisión son el hondureño Déxter Solano, y el nicaragüense Víctor Francis, el primero recluido por robo con intimidación, y el segundo por contrabando aduanero.



Según versiones periodísticas, los seis reos huyeron junto a tres agentes que custodiaban las celdas, versión que la policía no ha confirmado ni negado.



El portavoz policial se limitó a informar de que se ha pedido colaboración a las policías de los países vecinos para dar con el paradero de los seis reos, y a nivel institucional han iniciado una investigación para determinar las responsabilidad de los jefes policiales de Puerto Cabezas.