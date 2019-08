Líderes de secta rendirán cuentas ante la justicia

TERCERA ENTREGA



SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN

Arresto domiciliar dictó el juez suplente de Distrito Penal de Audiencia, Carlos Adán Molina, durante la audiencia preliminar, contra el pastor de la secta Misión Cristiana Independiente, Miguel Ángel Arróliga García, al ser acusado por el Ministerio Público de los delitos de abusos deshonestos y lesiones físicas y psicológicas, contra su hijastra de iniciales MSP. La audiencia inicial se fijó para el próximo martes.



Junto al pastor también fueron acusados por el mismo delito el ministro de la secta, Pedro Ignacio Siles Duarte y la madre de la menor de ocho años, Antonia Padilla Rodríguez, quien igualmente es miembro de la secta.



Según la declaración de la niña, su madre sabía que su padrastro jugaba con ella en el patio, “besándome, tocándome y a veces me metía el dedo en mis partes”.



Según el juez Molina, para la audiencia inicial se ha citado para responder por esos cargos a Pedro Ignacio Siles Duarte (ministro de la secta) y a la madre de la menor.



En el caso del pastor Arróliga, estuvo detenido en las celdas policiales, pero el juez estableció como medida cautelar el arresto domiciliar, así como entre otras medidas fijó una caución económica, la prohibición de salir del país y permanecer incomunicado con la víctima.





Llueven más acusaciones

El comisionado Jardiel Arteaga, segundo jefe de la delegación policial de Río San Juan, informó que como producto de las investigaciones realizadas, además de la acusación contra el pastor procederán a enviar otro expediente acusando al ministro de la secta, Pedro Ignacio Siles, al viceministro Domingo Jirón y al pastor Miguel Ángel Arróliga por el supuesto de delitos deshonestos y lesiones sicológicas graves, leves y moderadas en perjuicio de cuatro menores de iniciales B.J.G., de 10 años; N.J.P., de 6; J.L.P.J., de 10 años y EJM., de 9 años.



“Todos ellos revelan el maltrato a que fueron sometidos en el culto, además de castigarlos con el cordón de San Francisco, los azotaban con rosarios y tajonas y los hincaban por largas horas sobre granos de maíz y frijoles”, afirmó el jefe policial.



El comisionado explicó que los niños fueron examinados por personal médico y psicólogas forenses, cuyo personal trabaja en un proceso de seguimiento de las víctimas.



Señaló que también instruyen el caso del adolescente M.P.A.V. para acusar por los delitos que se correspondan con los actos cometidos por el líder de la iglesia, “se habla de insinuación hacia el homosexualismo”, dijo. Para muchos sancarleños esa conducta corresponde a la de un pedófilo.



En cuanto a la denuncia de doña Teodora Amador López, sobre la entrega del diezmo y el dinero de la venta de su finca y de las bestias que reclama la señora, “vamos a actuar en cuanto la ley recoja como delito”, refirió el jefe policial.



“Sabemos que la secta no tienen personalidad jurídica, y tampoco la cooperativa, son instancias religiosas al margen de la ley, pero la Constitución contempla la libertad de culto”, apuntó.



Aunque el jefe policial no quiso emitir juicio sobre la práctica de la secta, dijo que “las cosas que hacen van más allá de la religión y la fe, como por ejemplo el hecho de que el ministro (Pedro Ignacio Siles), haya hablado de sacrificio humanos de niños, pasando el cuchillo por sus cuellos, igual que ha ocurrido cuando sectas se sacrifican masivamente, esos métodos no los utiliza ninguna iglesia”, sostuvo.



El jefe policial mostró la sotana de San Francisco de Asís que le fue ocupada al ministro de la secta, con la que oficiaba el culto, así como el cordón de San Francisco y diversos rosarios con los que azotaban a los menores, supuestamente “descarriados”.





* Cuarta entrega: Reacciones de iglesias Católica y Evangélica.



* Especialistas recomiendan cómo ayudar a los miembros de la secta