Electro tarjetas sólo a taxistas “en orden”

Un centenar de taxistas podrían quedarse sin la tarjeta electrónica y sin la cuota de combustible subsidiado, porque el Irtramma aún no les entrega sus placas, según lo denunció José Alarcón, dirigente de la Cooperativa Eclipses del Movimiento de Taxistas por un Combustible Justo.



“Hay 118 casos de carros sin placas que se quedarán sin su tarjeta”, alertó Alarcón, quien aseguró que el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, sólo largas les da.



Alarcón dijo que los dueños de esas 118 unidades trabajan con circulación provisional la que es renovada por Tránsito Nacional. Estos taxistas podrían quedarse sin el subsidio porque uno de los requisitos exigidos por el Irtramma es que tengan sus permisos de operaciones vigentes.





Entrega sin retraso

Mientras tanto, la entrega de las tarjetas electrónicas continuó con normalidad durante su segundo día, después de corregirse los inconvenientes registrados durante el primer día, cuando una avalancha de taxistas demandaron su documento a pesar que no les correspondía según el calendario establecido.



De acuerdo con el ingeniero Francisco Alvarado, Director del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, durante el primer día se entregó a más del 70 por ciento de taxistas a quienes no les correspondía esa fecha. “Eso nos alteró la programación”.



Noel Muñoz, del área de informática del Irtramma, detalló que los POC estarán conectados a un servidor que proporcionará la información sobre la cantidad de combustible que le corresponde. Recordó que con esa tarjeta podrán retirar sólo para el vehículo registrado. “Si lleva otro vehículo, la tarjeta no va a funcionar”, pero, además, si el automotor no presenta actualizado su permiso de operaciones también le será rechazada su cuota de combustible.