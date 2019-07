“No tenemos por qué rendir cuentas”

José Félix Rivas, presidente de la cooperativa “Manuel Federico Castillo”, afirma que no hay nada irregular en la venta de la propiedad que les entregó el gobierno sandinista en 1985, la cual vendieron a Inversiones Guardabarranco en supuestamente 1.9 millones de dólares en 2006.



¿Cuánto le pagaron por la propiedad?



¿Eso qué les interesa a ustedes? El título está inscrito desde 1985 (Registro dice 2005). Ellos (los Urbina) vendieron en 1972. Allí estuvo la cooperativa 25 años. ¿Qué quieren más allí? ¿Qué les devuelvan las tierras? ¿Ustedes se las van a recuperar a ellos?



Indicó que la cooperativa se constituyó el 25 de febrero de 1980, y que sembraron en sus tierras desde 1979 de manera informal.



¿Lo que se les pagó a ustedes por esas tierras fue 1.9 millones de dólares?



No puedo rendirle cuentas a usted yo. No sé, pregúntele a don Reynaldo (Fernández), porque él fue el que aflojó lo riales. Nunca trabajaron allí esos señores (Urbina). Si lo que alquilaban eran potreros, cuando les vendieron a los Somoza.



¿La cooperativa existe o ya se disolvió?



¿Cómo se pone a pensar usted que va a existir la cooperativa habiendo vendido? ¿Les voy a vender y voy a hacer cooperativa? ¡No hombre!