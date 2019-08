Nicaragua y España en otra conversión de deuda

El gobierno de Nicaragua y el Reino de España firmaron un nuevo Programa de Conversión de Deuda, que permitirá destinar 58.2 millones de dólares a proyectos de desarrollo social, tales como mejoras en el servicio de agua potable en Boaco y en San Juan del Sur.



Este es el segundo programa de conversión firmado entre ambos países, dentro del proceso de condonación de deuda a Nicaragua. El primero se suscribió en mayo del año pasado, y fue por 39 millones de dólares.



Según la Embajada de España, ese país europeo le ha condonado a Nicaragua más de 600 millones de euros en los últimos diez años.



“La deuda contraída por Nicaragua se ha condonado. En un 90 por ciento la condonación fue directa. Y otra parte se hace a través de un programa de conversión de deuda. Se han firmado dos programas: el primero por 39 millones de dólares y otro por 58.2, que es el que firmamos hoy”, detalló el embajador español Antonio Pérez Hernández.



Alberto Guevara, Ministro de Hacienda, y quien firmó el programa junto con el diplomático, confirmó que el convenio permitirá financiar proyectos sociales.



“La conversión significa que vamos a agarrar la deuda, se condona, y todavía una parte de ésta se convierte en nuevos proyectos y programas, sólo que esta vez no son retornables. Es directamente para inversión social”, afirmó.



“Lo importante de esta condonación es que no solamente se reduce el volumen del nivel de la deuda, sino que también se dispone de recursos para que tanto España y Nicaragua, podamos desarrollar proyectos en común acuerdo que esperamos tengan un impacto social”, explicó Guevara.



“Por ejemplo: garantizar el agua en Boaco. Ese es un proyecto que va a tener un impacto significativo, y yo creo que Boaco se lo merece. Garantizar agua en San Juan del Sur, ya no es solamente para un poblado, sino para una ciudad que realmente tiene un gran impacto desde el punto de vista del desarrollo turístico. Entonces es eso lo importante”, destacó.