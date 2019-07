Se fue Maritza y Porras en ridículo

El doctor Guillermo González asumió ayer oficialmente la titularidad del Ministerio de Salud, Minsa, tras la renuncia a su cargo de la doctora Maritza Cuan.



Según la versión de la vocera del Minsa, Maritza Tellería, confirmada luego por Gustavo Porras, la decisión de Cuan es por razones de salud.



El tragicómico Porras



El doctor Porras terminó confirmando lo que para él, sólo era una telenovela inventada por EL NUEVO DIARIO: “Desgraciadamente renunció por cuestiones de salud”, aparentemente de origen cardiaco, afirmó Porras a periodistas locales y a las agencias de prensa.



Además, señaló que en el Minsa hay muchas tensiones por los múltiples problemas que encara el sistema de Salud.



EL NUEVO DIARIO conoció que Cuan recibió muchas presiones de distintos flancos para dejar el cargo. Uno de ellos, según fuentes oficiales, fue de la secretaria del Consejo de Comunicación del gobierno y primera dama Rosario Murillo, quien se molestó porque la ahora ex ministra lanzó un spot publicitario dando la bienvenida a las delegaciones de Latinoamérica que participan en el V Congreso Centroamericano de ITS, VIH y Sida.



La doctora Cuan era una de las funcionarias de gobierno que más se destacó por su gestión, al ponerse al frente de la emergencia ocasionada por el huracán Félix a su paso destructivo por la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Además, se movilizó casi una semana por Chinandega para atender la emergencia ocasionada por la epidemia de leptospirosis.



No se puede hacer demagogia con gratuidad



La representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, Socorro Gross, manifestó su respaldo a la doctora Cuan, y calificó su gestión como “muy buena”. Afirmó que es difícil para el Minsa cumplir con la gratuidad de la atención, porque el presupuesto con el que cuentan es insuficiente.



Intentamos obtener la versión del actual ministro González, pero no fue posible localizarlo. Ayer, el nuevo ministro sostuvo reuniones con directores generales y específicos del Minsa, para notificar su nombramiento.



Cayeron Charlie y Raomir



Las destituciones continúan en el Estado, y esta vez la escoba llegó al Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Marena), donde barrió las instalaciones llevándose consigo al viceministro Jacobo Charlie y al secretario general, Raomir Manzanares.



La destitución fue confirmada por la Oficina de Divulgación y Prensa de Marena, donde manifestaron que el cambio se había dado como parte de una reestructuración para hacer más operativo el trabajo de la institución.



Sin embargo, extraoficialmente EL NUEVO DIARIO conoció que tanto Charles como Manzanares fueron destituidos por su supuesta “falta de operatividad” en la situación de desastre que vivió el país con el huracán Félix y los más de cincuenta días de lluvia.



“Al parecer, la ministra Argeñal no tenía en ellos la suficiente cooperación y se quejó, así que colocaron en su lugar a técnicos que sí dieran la talla, porque ellos no hacían trabajo de campo. Aunque Charlie es indígena no se movió para el Félix”, dijo nuestra fuente.



¿No más foráneos?



El cargo de secretario general lo asumió la licenciada Mayra Salinas que fungía como directora de Finanzas del Marena, y el cargo de viceministro será retomado por el ingeniero Roberto Araquistain Cisneros, quien tiene una larga trayectoria en el Marena, pues fungió como Director Nacional Forestal durante la década de los 90, y después continuó labores como director del Proyecto de Desarrollo de los Municipios Rurales.



“El proyecto para el que trabajaba Araquistain ya estaba concluyendo, de forma que no se necesitará un suplente, sino que el Marena sólo buscara a alguien que se encargue de la dirección financiera, pero hasta la fecha creo que se valorará nada más a las personas que están dentro de la institución y no se traerá a ningún foráneo”, manifestó la fuente.



Sin respuesta



Tratamos de conocer la versión de los funcionarios destituidos, pero Charlie no respondió a nuestras llamadas, mientras en el caso de Manzanares se nos informó que se encontraba realizando gestiones familiares en Río Blanco, donde viven sus padres, y que regresaría el fin de semana.