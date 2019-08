Un rostro inédito en la huelga de hambre

¿Qué hace que un joven de 26 años deje a un lado su relativamente tranquila vida universitaria y pase ocho días en huelga de hambre? La respuesta es sencilla: los ideales y el deseo de hacer la diferencia con “hechos y no palabras”.



Es así como Róger Francisco Arias Suárez, candidato a concejal por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), describe la razón por la que ha pasado ocho días ingiriendo únicamente agua, gatorade y suero oral.



“Hago un llamado a que los jóvenes cambiemos y decidamos sobre el futuro de nuestro país”, afirmó Arias en una conferencia de prensa que se realizó ayer por la mañana en la rotonda Rubén Darío, cercana al centro comercial Metrocentro, donde se mantienen en huelga hasta el día de hoy él (Roger Arias) y la comandante Dora María Téllez.



Arias, estudiante de quinto año de la carrera de Filología y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- Managua, fue dirigente estudiantil de su carrera en el año 2004 y 2006. Afirma que nunca se ha opuesto a las “simpatías partidarias”, pero que es necesario unirse, pues esta es una lucha civil que va más allá de un partido.



“Salió igual a su abuelo”



Roger, hijo de Rosa Gregoria Suárez, una humilde vendedora ambulante del Mercado Oriental de Managua, es el segundo de siete hermanos, cuatro mujeres y tres varones. Vice con su madre, su padrastro y cinco de sus hermanos, en una humilde casa en el barrio Los Ángeles, ubicado en las inmediaciones del Mercado Oriental.



La señora Suárez afirmó al ser entrevistada por EL NUEVO DIARIO que se siente “preocupada pero orgullosa” de las acciones que su hijo está realizando para defender sus ideales, y asimismo expresó que ella no entendía por qué su hijo había salido tan dado a la política, hasta que un día platicando con su mamá –la abuela de Róger—esta le dijo que seguramente era porque “salió igual a su abuelo”.



“Lo que pasa es que mi papá fue opositor al gobierno de Somoza y a él lo mataron joven, no llegué a conocerlo mucho”, explicaba la señora Suárez.



Del FSLN al MRS



Conversando con Róger, mientras estaba recostado en una hamaca donde los médicos le ordenaron permanecer en reposo, recordaba el tiempo en que descubrió el sandinismo. “Me fui a vivir donde mi madrina y ellos eran sandinistas, entonces yo empecé a volverme sandinista gracias a la música testimonial que escuchaba cuando vivía ahí”, cuenta.



“Después de eso, como yo hacía muchas actividades en mi barrio, me hicieron el llamado para unirme a la Juventud Sandinista, donde fui secretario local del movimiento”, expresa con un gesto algo nostálgico.



Cuando fue parte de la Juventud Sandinista, Róger afirma haber pensado en un frente sandinista que “se miraba tan elegante y con una ideología admirable”, y que puso todo su empeño para cumplir con su deber con el partido, el cual le dio un golpe bajo cuando los altos dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), decidieron en el 2005 “eliminar” a Herty Lewites cuando quería ser candidato a la Presidencia de la República en el 2006.



A partir de ahí, Arias abandona el FSLN y se une un año después al MRS, partido que fue fundado por la fusión del partido creado en 1995 por el escritor Sergio Ramírez Mercado y el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, creado por el difunto Herty Lewites, quien fue expulsado de las filas del FSLN en el 2005 por desafiar la candidatura presidencial de Daniel Ortega.



La corrupción no conoce límites



Arias afirma que uno de los más grandes problemas que enfrentó durante su dirigencia estudiantil, fueron las peleas que tuvo con la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN), ya que se dieron varios casos de corrupción con los bonos de alimentación, matrícula y otros que se les entregaba a esta comisión para que fuera repartida equitativamente entre los estudiantes universitarios.



“Yo siempre he defendido que el mando lo tienen que llevar las personas inteligentes, esas que sobresalen, no un payaso que no haga nada por cambiar las cosas”, expresó Arias. “Con alguna gente de la UNEN tuve problemas porque veía demasiada corrupción, entre ellos mismo se repartían los bonos, y por eso casi ninguno de los estudiantes que de verdad lo necesitaban se beneficiaban con eso”, narró.



Por otro lado, varios maestros de la carrera de Filología y Comunicación de la UNAN- Managua, afirmaron sentirse “orgullosos” de la posición que Róger está tomando frente a la decisión del Consejo Supremo Electoral, CSE.



“Él está representando principalmente a los jóvenes y demostrando que en la UNAN hay personas que tienen pensamientos independientes, rompiendo los esquemas de una universidad que se ha caracterizado por seguir un lineamiento sandinista”, aseveró María Auxiliadora Rosales, maestra de la carrera de Filología y Comunicación.



¿Una lucha en vano?



Durante una conferencia de prensa que realizó ayer el Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, presidente de esta entidad, anunció que se cancelan las personerías jurídicas del Partido Conservador, PC, y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, por no cumplir con los requisitos necesarios para que dichos partidos pudiesen participar en las elecciones municipales de este año.



END intentó comunicarse con Róger Arias para conocer su opinión sobre la decisión del CSE, sin embargo, por órdenes médicas, él y Dora María Téllez debían permanecer en “reposo absoluto” y no hablar con nadie de los medios, pues ya se había manifestado la posición del partido en el discurso que dio ante los medios Mónica Baltodano, la tarde de ayer.