“No se metan”

El canciller por la ley, Manuel Coronel Kautz, instó a la comunidad donante y embajadores a no emitir comentarios sobre la transparencia de la gestión del gobierno de Nicaragua, ni sobre la decisión que tomó el Consejo Supremo Electoral, CSE, de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, MRS y el Partido Conservador, PC.



“Yo creo que es bueno aclarar que ningún embajador y ningún representante de ningún país, tiene derecho a venir a decir aquí a Nicaragua, sobre temas políticos, lo que él quiere”, aseveró Coronel este mediodía.



“Aquí Nicaragua tiene sus propias leyes, tiene su propia forma de resolver sus problemas y cualquier embajador que se quiera meter en los asuntos internos del país, debe de recordar las leyes internacionales y acordarse de que cuando uno se inmiscuye en los asuntos internos de otro país, se expone hasta que lo saquen y lo califiquen de non grato”, añadió.



Estas declaraciones las brindó mientras el presidente del CSE, Roberto Rivas, les informaba en las oficinas de la Cancillería a los embajadores del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, GRULAC, las razones por las cuales ese poder del Estado dejó fuera de la contienda política a los partidos MRS y PC.



El nuevo representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en Nicaragua, Gero Vaagt, dijo a 11 NOTICIAS, que espera los países europeos no se vean obligados a dejar de apoyar los programas en Nicaragua como consecuencia de las crisis políticas.