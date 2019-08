De Castilla aprobó más millones para Tecnosa

Los hallazgos siguen apareciendo, y mientras más se escarba, más anomalías salen a luz. La última lleva muchos dígitos: el Ministerio de Educación (Mined) solicitó a la Contraloría una ampliación de contrato para otorgar sin licitación a la empresa Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa) la construcción de 33 aulas más a un precio de 6.7 millones de córdobas.



Con este adendum, solicitado por el titular del Mined, Miguel De Castilla, a la Contraloría, el pasado 27 de febrero, se buscaba ampliar el monto de 13.4 millones de córdobas que Educación autorizó en diciembre del año pasado a Tecnosa para la construcción de 65 aulas prefabricadas en Managua, León y Chinandega. Los contralores lo aprobaron el 6 de marzo de este año y el monto creció a 20.1 millones de córdobas.



Investigaciones de EL NUEVO DIARIO revelaron que Tecnosa es una firma vinculada a familiares del director de Petronic, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la empresa mixta Albanisa, Francisco López Centeno, a través de dos hermanas y de una sobrina, que fueron quienes la constituyeron.



Tecnosa es la mimada del Estado



Dicha firma recibió un crédito con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), hasta por 1 millón 200 mil dólares para la construcción sin licitación del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, que se erige en los predios del antiguo casco urbano de Managua.



Dicho proyecto ha sido duramente cuestionado por el manejo discrecional de los fondos del Estado, al contratar a la firma ligada al tesorero del gobernante partido FSLN, la cual a su vez contrató a las empresas Sinergia, vinculada al ministro de Turismo Mario Salinas Pasos, y a Tecnologías Electromecánicas S.A., vinculada al director de Petronic, Francisco López.



Las investigaciones de este medio revelaron que el Mined otorgó en diciembre del año pasado una contratación directa a Tecnosa para la construcción de las 65 aulas en Managua, Chinandega y León, luego de haber gestionado ante la Contraloría la exclusión de procedimientos para favorecer a la citada empresa.



En esa misma gestión, el ministro De Castilla solicitó una exoneración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda, hasta por 1.9 millones de córdobas, para beneficiar a Tecnosa.



De haber gestionado una nueva exoneración sobre los 6.7 millones de córdobas destinados a Tecnosa, sumados a los 1.9 millones de córdobas del primer proyecto de 13.4 millones de córdobas, el Mined podría haber privado al Estado de la obtención de 2.9 millones de córdobas en impuestos no reportados al fisco.



Al ser consultado al respecto, el ministro De Castilla respondió ayer lacónicamente: “No tengo comentarios al respecto”.





¿Dónde están los millones?

Las investigaciones de este medio provocaron que la Contraloría General de la República (CGR) solicitara al Mined la información sobre las exclusiones de procedimientos para contratar los proyectos institucionales.



La revisión de la CGR a los permisos de contratación directa que han sido autorizados a De Castilla, revelaron que al Mined se le han autorizado 36.7 millones de córdobas para la construcción de 203 aulas prefabricadas.



De ese total, el Mined sólo ha enviado el contrato de las 65 aulas con Tecnosa, pero no los documentos sobre los contratos relacionados con las restantes 138 aulas, cuyo presupuesto de 23.3 millones de córdobas se ignora a qué empresa fue asignado.



El pasado 22 de mayo, el ministro De Castilla solicitó a la CGR la exclusión de procedimiento para adjudicar sin licitación varios proyectos de reconstrucción hasta por 107 millones de córdobas, incluyendo 40 millones para la compra directa de materiales de construcción y suministros eléctricos.



CGR: Sin papeles no hay permiso



En respuesta, los contralores decidieron ayer emplazar al ministro de Educación para que explique “a la mayor brevedad posible todo lo relacionado a la construcción de las más de 138 aulas, de las que no tienen ningún tipo de información”. Mientras no responda, no habrá paso a ninguna petición de esa cartera.



“Ahorita nos acaba de pedir permiso para contratar directamente 40 millones de córdobas, y le mandamos a decir que si no nos responde lo que requerimos, ni esa ni cualquier otra solicitud que nos haga llegar será discutida ni aprobada”, dijo el vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.



Su colega Lino Hernández expresó, sobre el mismo asunto, que en todas las contrataciones directas que aprobaron a favor del Mined tiene que haberse cumplido con las tres cotizaciones de rigor que establece la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado.



¿Quién fue el bendito?



“Se tuvo que haber cumplido con la Ley de Contrataciones, vamos a ver qué nos responden, porque la falta de información de parte del Mined hace más grande la incertidumbre sobre la manera en que se han manejado esos proyectos”, dijo Hernández.



“Lo más extraño es que ni siquiera sabemos dónde fue que se construyeron esas aulas ni a quién contrataron, es decir, en términos reales no sabemos nada”, agregó.



Hernández sostuvo que cuando se ha tratado de asuntos relacionados con Salud y Educación, generalmente han dado permisos de contratar directamente, “pero dada la falta de claridad y de transparencia que estamos descubriendo, pues no creo que lo hagamos tan seguido”.