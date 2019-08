Contraloría ordena auditoría al INSS

La exposición brindada por el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) Roberto López, sobre el préstamo de 1 millón 200 mil dólares a Tecnosa, no convenció a los contralores, que ayer ordenaron una auditoría a todos los créditos que ha otorgado el Seguro Social, desde que asumió la administración del presidente Daniel Ortega (10 de enero de 2007).



El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, informó que la decisión la tomaron de manera unánime con el único objetivo de conocer con precisión lo relacionado a los préstamos del INSS a diversas firmas y entidades, y sobre todo la base jurídica que sustento esos créditos.



“Queremos tener la certeza de la manera en que se han aprobado esos créditos que han mencionado ustedes (EL NUEVO DIARIO), y la mejor manera de hacerlo es a través de una auditoría a todos los préstamos que ha otorgado el INSS desde enero de 2007”, dijo Argüello Poessy.





Medida de consenso

La decisión la tomaron de consenso el presidente del ente contralor Luis Ángel Montenegro, Argüello Poessy, Lino Hernández, Fulvio Palma y José Pasos Marciacq.



Argüello Poessy dijo que la medida se adoptó “para despejar todas las dudas sobre este asunto, además, que el señor presidente del INSS solicitó que así lo hiciéramos, así que vamos a ver qué pasa”.



López, durante la comparecencia que tuvo el pasado miércoles ante el plenario de la Asamblea Nacional, en donde fue interpelado por los préstamos del INSS a Tecnosa, pidió al ente fiscalizador que investigara el caso denunciado ampliamente por EL NUEVO DIARIO.



El presidente del INSS, quien desestimó las denuncias tildándolas de “telenovela de medios amarillistas”, desestimó el conflicto de intereses que se evidencia en el asunto, y se limitó a interpretar que esa figura no existe, “porque el crédito no benefició a ningún empleado del Seguro Social”.





La sombra de “El Pueblo Presidente”



El INSS prestó 3.6 millones de dólares a Desarrollos Xolotlán, una firma adscrita al Instituto de Previsión Social Militar, de la que López, militar en retiro, forma parte como director de la Junta Directiva.



Tecnosa es una firma conformada (según datos del Registro Público) por dos hermanas y una sobrina de Francisco López, presidente de Petronic, tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa, quien el martes de esta semana tampoco pudo explicar el asunto y huyó de la Asamblea Nacional, mientras sus empleados y escoltas agredían a los periodistas.



Esta firma fue contratada para construir más de 400 viviendas en el antiguo casco urbano de Managua, y recibió un préstamo de 1 millón 200 mil dólares del Seguro Social.



En el proyecto habitacional también participan Tecnología Electromecánica S. A. (Tesa), de la que es presidente López, y la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), de la que es socio mayoritario el presidente del Instituto de Turismo (Intur), Mario Salinas.





Pagaron bajo presión

Tanto Tecnosa como Tesa y Sinergia han sido favorecidas por millonarios proyectos del Estado, aun cuando sus directivos y socios son empleados públicos.



Las denuncias de anomalías en el manejo de los fondos provocó preocupación en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que mandó una misión al país a revisar ese tema y otros compromisos financieros que el país necesita cumplir para adquirir un crédito de 111 millones de dólares.



La presión pública de los medios de comunicación y de la oposición política sobre el manejo de los fondos del INSS, llevó a los directivos de Tecnosa a pagar por adelantado el préstamo al Seguro Social, según informaron fuentes del Banco Central y el Gabinete Económico.





Investigarán las de Alemán

El contralor Lino Hernández dijo por su parte que la auditoría alcanzará no sólo los préstamos que ha otorgado el INSS, sino también las inversiones que ha hecho la entidad del Seguro Social, para conocer a profundidad sus alcances y riesgos.



“La idea es ver la manera en que se han manejado los recursos que son de todos y cada uno de los asegurados, para tener claro si están bien o mal invertidos, y en el caso de los préstamos, analizar sobre la legalidad”, explicó el colegiado.



Además, indicó que estudiarán si están facultados para investigar otras denuncias de actos irregulares con fondos del INSS que hizo públicas Roberto López, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, y que se cometieron durante la Administración del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.



“Recordá que la ley nos da lugar para revisar las cuentas o hacer auditorías en las entidades públicas en los últimos cinco años, vamos a ver si lo denunciado por el señor López está dentro del alcance de la ley”, dijo Hernández.



Explicó que los casos se llevarán por separado, para ver con claridad el manejo de los fondos del Seguro Social, “fondos que no son del Estado, sino de los asegurados del país”.