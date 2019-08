Ex titular de ENEL en oscura operación

La juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, citó por segunda vez para que se presente al juzgado hoy viernes, al ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, Mario Montenegro Castillo, quien tiene una acusación pendiente por la supuesta coautoría de fraude en perjuicio del Estado hasta por 1.3 millones de córdobas.



Si Montenegro no se presenta al juzgado y no justifica su inasistencia, podría ser declarado en rebeldía y mandado a capturar para que responda a la acusación que la Fiscalía le está formulando.



Montenegro fue acusado por la supuesta coautoría del delito de fraude, porque supuestamente en 2003 ordenó a sus subalternos que simularan la compra y venta de energía, lo que habría dejado pérdidas al Estado por el orden del millón 355 mil 268 córdobas.



Para aparentemente materializar la falsa compra de energía, ENEL suscribió tres contratos con Importaciones Eléctricas y Compañía Limitada, Impelco, y con Expertos en Plantas y Líneas Eléctricas, Explasa, compañías que supuestamente le arrendaban dos unidades generadoras a la empresa eléctrica, que en realidad era la dueña de las dos plantas que fueron importadas a Nicaragua por Aarón Benicio Guerrero Palma, el ex asistente ejecutivo de Montenegro.



Aparte del ex presidente ejecutivo de ENEL y su ex asistente, también están acusados por fraude Juan Carlos Izaga Khun, ex gerente de sistemas aislados; Álvaro José González, representante de Impelco, y Rosaura del Socorro Jerez, quien en 2003 era la empleada doméstica de Guerrero, pero de manera inexplicable apareció en un contrato como representante de la empresa Explasa.



Todos los imputados, a excepción de Montenegro, están a la espera de juicio oral, el que fue programado para el 28 de junio.



Aunque no se sabe quién comparecerá hoy como abogado de Montenegro, sí se conoce que alegarán prescripción, porque los hechos acusados ocurrieron en febrero y mayo de 2003.



La Procuraduría de la República se personó ayer en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias de Managua para constituirse hoy como víctima en representación del Estado.