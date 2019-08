Niños se ganan la vida jugándosela

Steven pasa el medio día vendiendo agua en los semáforos del Mercado Oriental en la Carretera Norte. Por momentos descansa bajo los árboles, no importa que el sol este inclemente o la lluvia amenace, sólo piensa que debe ayudar a su mamá, pues la situación está dura.



Trabaja desde los diez años, es el menor de ocho hermanos. Su madre, Flor de María Gómez comenta que el pequeño tiene doce años y estudia el segundo grado en la escuela “Quinta Nina”. Ella vende gaseosas frente al galerón de la Cerámica, desde allí lo vigila, ya que los chavalos más grandes le pegaban a Steven.



“A veces me da miedo que me le pase algo, me lo golpee un carro, lo hieran, o le quieran hacer algo malo”, comenta Gómez. Steven relató que cuando empezó a vender en las calles, algunos huele pega lo golpeaban, pero ahora ya aprendió a defenderse.



Con su bolsa de agua helada sobre el hombro se abre paso entre los vehículos, no sabe que ayer se celebró el Día Internacional Contra la Explotación Laboral Infantil.





Más de 200 mil niños trabajan

Steven es uno de los más de 239 mil niños que trabajan en nuestro país, la mayoría no asiste a la escuela, indicó Bertha Rosa Guerra, del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, de la Organización Internacional del Trabajo.



Comentó que según la última encuesta sobre trabajo infantil realizada en 2006, se comprobó que se había reducido en un cinco por ciento, pero será hasta final de año que se sabrá si esta cifra se mantuvo o aumentó.



Guerra aseveró que el 80 por ciento de los niños trabajan en las zonas rurales, donde se encuentran las peores formas de explotación infantil, “pero no podemos menospreciar el trabajo que realizan los pequeños en los basureros y los mercados, ya que la mayoría corre riesgos de abusos físicos y sexuales”, dijo la directora del OIT-IPEC.





Educación, la respuesta acertada

Todos los organismos nacionales e internaciones coincidieron que la educación es la respuesta acertada para erradicar el trabajo infantil en el mundo. El Ministerio de Educación decretó que cada 12 de junio se conmemore esta efeméride en las escuelas de todo el país, con el fin de concienciar sobre este flagelo.



La viceministra de Educación, Milena Núñez, dijo que esta institución apoya a los niños y a los adolescentes trabajadores, logrando la gratuidad de la enseñanza, otorgando becas, creando programas de educación de adultos y primaria nocturna, sin embargo, la lucha es erradicar el trabajo infantil.



Anyoli Sanabria, oficial de Educación y Ciudadanía de Unicef, expresó que si bien la gratuidad de la educación es un gran paso en nuestro país, todavía falta brindar un trabajo digno a los padres. “En nuestro país es más fácil que un niño encuentre trabajo que su padre, la pobreza le impide acceder a la escuela, ya que tienen que trabajar.”



Por su parte, Ralp Merrian, Director de CARE Nicaragua, afirmó que este organismo apoya a diez mil niños trabajadores del área rural con el programa “Primero Aprendo”, con el fin de insertarlos en el sistema escolar, debido a que es la única manera para reducir los niveles de pobreza en nuestro país.







Primer concurso nacional de prensa “Escribe Proniño”



En conmemoración al Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil, la empresa Telefónica, el Ministerio de Educación y la Universidad Centroamericana convocaron al primer Concurso Nacional de Periodismo sobre Trabajo Infantil.



El gerente de Comunicación, Matías Señoran, explicó que las bases del concurso, en el cual pueden participar profesionales o estudiantes de la carrera de periodismo. Los trabajos serán presentados de manera individual del 12 de junio al cuatro de julio.



El premio al primer lugar en la categoría profesional será de dos mil 500 dólares, y el de estudiante será de mil dólares. Los segundos lugares obtendrán una cámara digital y un reconocimiento de la empresa.