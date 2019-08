Fallo de CSJ pasaría por acuerdo de BCN con Cenis

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría reconocer el acuerdo suscrito entre el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Banpro y pronunciarse en relación al proceso de subasta, adelantó ayer el Presidente de dicha sala, Francisco Rosales.



La Sala Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos por ex miembros del Consejo Directivo del BCN, que participaron en el proceso de emisión de Cenis por los bancos llevados a liquidación forzosa.



“Podría haber una sentencia que recoja la negociación y pronunciarnos en relación con la parte de la subasta. Eso sería después de la negociación con Bancentro”, dijo Rosales, quien explicó que en las sociedades modernas muchos conflictos legales se resuelven por la vía del arbitraje.



Aclaró que una sentencia en ese sentido no incidiría en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en relación con aspectos penales a personas naturales, que además de pertenecer al Consejo del BCN eran miembros de las juntas directivas de los bancos privados implicados en el proceso de subasta.



Esas personas que estaban en el Consejo del BCN que no eran personas jurídicas, y con la investigación de la Fiscalía se pretende conocer si hay responsabilidad de cualquier tipo o si alguien se aprovechó de la información que conocía y se enriqueció ilícitamente en la subasta, dijo Rosales.



Indicó que la Sala Constitucional analiza si hay violaciones de derechos constitucionalidades, y la Corte Plena verá si se violaron los derechos de la nación o de las partes.



El fiscal especial del caso, Armando Juárez afirmó esta semana que la negociación BCN-Banpro no detiene la investigación de la Fiscalía, que se encuentra en proceso de preparación de la acusación para presentarla en julio.