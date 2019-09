Centroamérica apenas contamina el mundo

Campeche, México / AP



Ministros y funcionarios de medio ambiente de México y Centroamérica, debaten mecanismos para asumir mayores compromisos en materia de cambio climático, biodiversidad y bosques a nivel regional.



Tenemos que ir juntos en el cambio climático e intercambiar experiencias operativas, dijo el martes el ministro de Medio Ambiente de Guatemala, Luis Ferraté, al arrancar una reunión en esta región del sureste mexicano, en la que se prevé la aprobación de la llamada Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA).



Un borrador de la declaración indicó que los ministros buscan desarrollar planes comunes de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, bajo la premisa de que la inacción frente a ese fenómeno es una restricción al desarrollo... a la erradicación de la pobreza y a la competitividad regional.



La reunión en Campeche, a unos 800 kilómetros al este de la capital mexicana, concluyó ayer. Participaron representantes de Belice, Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México.





Harán atlas regional de vulnerabilidad

Los gobiernos tienen previsto realizar o concluir estudios por país y a nivel regional de los impactos económicos y sociales del cambio climático, además de elaborar un atlas regional de vulnerabilidad.



Ferraté refirió que su país ya ha comenzado la elaboración de un estudio, con apoyo del gobierno de Inglaterra, y esperan tenerlo listo en no más de siete meses.



La presencia de huracanes y de tormentas, los efectos del cambio climático, la deforestación y algunas otras amenazas integran problemas comunes para todos nosotros, dijo el secretario mexicano de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira. Confió que la nueva estrategia permita en el corto plazo crear programas específicos con presupuestos y metas específicas.



La idea del EMSA es recoger experiencias y propuestas ya hechas, como la del llamado Fondo Verde de México, que plantea que arranque con una dotación inicial por 10,000 millones de dólares.



Elvira dijo que la EMSA puede unir a México y Centroamérica para gestionar en bloque medidas a nivel internacional.



Aunque no estaba planteado como un tema de discusión durante el encuentro, Ferraté dijo que también analizarán el tema de justicia ambiental, con el propósito de que se reconozca que hay algunas zonas como Centroamérica que no han producido gases de efecto invernadero en los niveles que lo han hecho las naciones industrializadas.





El desbalance de la contaminación

Centroamérica ha producido mínimamente gases de efecto invernadero... y vamos a ser de los países más afectados del mundo, dijo.



Añadió que es injusto ambientalmente y hay una deuda ecológica de los países industrializados que han contaminado el pulmón de la tierra que es la atmósfera... (y) ellos tienen que compensarnos.



Datos presentados en la cumbre sobre cambios climáticos que se realizó en mayo en Honduras, señalan que Centroamérica contamina en 0.05% al mundo, mientras que las naciones ricas en 80%.