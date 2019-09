Nicaragua en la lupa de derechos humanos

La representante y enlace de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, anunció que organizaciones internacionales de derechos humanos evaluarán a Nicaragua, a la vez que rechazó las amenazas que el vicecanciller de la República, Manuel Coronel Kautz, realizó contra diplomáticos y la comunidad cooperante.



Muñoz indicó que la presencia de Transparencia Internacional será en la primera semana de julio, del Instituto de Derechos Humanos Danés en octubre, y posteriormente será la visita de Amnistía Internacional.





Observarán el Estado de Derecho

La visita a Nicaragua tiene como objetivo hacer un estudio de la situación del Estado de Derecho, dialogar con el gobierno y sociedad civil en busca de una percepción de cómo la cooperación puede contribuir con el país. Además, constatarán la situación de derechos humanos y de participación ciudadana.



Esto Muñoz lo conoció durante la gira que representantes de la CC realizaron para cumplir el proceso de incidencia de política internacional en seis países de Europa: España, Suecia, Dinamarca, Londres, Bruselas y Austria. La gira tuvo por finalidad sensibilizar a los gobiernos de Europa amigos de Nicaragua y diversificar los recursos, entre otros, como informar lo que vive nuestro país en los aspectos económicos y en gobernabilidad.



“Consideramos que hay que ser propositivos y señalar los avances que se han logrado, pero también es necesario mencionar los problemas que enfrentamos para encontrarles solución”, dijo.





No es injerencismo, son principios básicos

Por otra parte, señaló que es contraproducente que la diplomacia nicaragüense piense etiquetar de “non grato” a todo embajador o representante de la comunidad cooperante que critique las acciones gubernamentales que dejan mucho qué desear para los nicaragüenses.



“No puedo considerar esto como injerencismo, ya que para invertir de la forma más efectiva los impuestos de sus ciudadanos, lo que solicitan es seguir una serie de principios a nivel internacional, más que requisitos. Éstos tienen que ver con lograr la consolidación del Estado de Derecho, dar mayor seguridad ciudadana, mejorar las condiciones de vida, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción”.





La acidez del gobierno

Por su parte, José Venancio Berríos, representante del organismo cívico Pro Voto, dijo que las palabras del vicecanciller Kautz fueron totalmente inapropiadas, fuera de orden y del contexto del lenguaje diplomático.



“Debería utilizar un lenguaje más apropiado, principalmente cuando se dirige a la comunidad que nos presta ayuda. Eso nos pone en alguna dependencia, pero generalmente es una dependencia respetuosa y no con un lenguaje grosero”.



Barrios comentó que esas declaraciones no son más que la acidez y falta de consideración hacia las personas que nos ayudan.